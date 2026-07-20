زلزله امروز خسارت جانی و مالی نداشت

به گزارش ایلنا، افشین یگانه، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه، گفت: حوالی ساعت 7 و 18 دقیقه امروز، 29 تیرماه، گزارش زمین‌لرزه‌‎ای به بزرگی 5.7 ریشتر در عمق 13 کیلومتری، شهرستان کوزران، به EOC استان گزارش شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، 4 تیم ارزیاب، به محل حادثه اعزام شدند.

یگانه افزود: طبق بررسی‌های انجام شده، زمین لرزه فوق در شهرستان‌های روانسر، کرمانشاه، دالاهو، بیستون، صحنه و ثلاث باباجانی احساس شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه، گفت: تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت جانی و مالی گزارش نشده و ارزیابی‌های تلفنی توسط مرکز EOC استان و ارزیابی مناطق تحت تاثیر و کانون زمین لرزه توسط تیم‌های عملیاتی در حال انجام است.