فقط ۲ روز تا پایان مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ باقی مانده است
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یعقوب اندایش، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهلت استفاده از اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ خردادماه، تا پایان ۳۱ تیرماه است.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهلت استفاده از اعتبار کالابرگهای یک میلیون تومانی خرداد ماه تا پایان ۳۱ تیر خواهد بود و پس از آن اعتبار کالابرگ الکترونیکی قابل استفاده نیست.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی گفت: هموطنانی که تاکنون از اعتبار کالابرگ خرداد خود استفاده نکرده است، میتوانند تا پایان روز ۳۱ تیر ماه از اعتبار کالابرگ خرداد ماه خود استفاده کنند. این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله گوشت، مرغ، تخممرغ، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، میوه و ترهبار قابل استفاده است.
وی افزود: سرپرستان خانوار توجه داشته باشند که مابهالتفاوت هزینه خرید مازاد بر اعتبار، بر عهده خریدار است و اعتبار کالابرگ تیر تا پایان مرداد خواهد بود.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هموطنان توجه داشته باشند، فقط به پیامکهای ارسالی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند و از کلیک بر روی لینکهای ناشناس خودداری کنند. شایان ذکر است، مهلت استفاده ازکالابرگ تیر تا پایان مرداد ماه خواهد بود.