«طاهره چنگیز» معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تصمیمات این وزارتخانه برای برگزاری آزمون دستیاری تخصصی پزشکی، توضیح داد و گفت: ما کاملاً درک می‌کنیم که داوطلبان عزیز ما، چه آن گروهی که خواستار تعویق آزمون هستند و چه آن‌هایی که با تعویق مخالف‌اند، شرایط پرفشار و استرس‌زایی را سپری می‌کنند. این آزمون، رویدادی سرنوشت‌ساز است که بسیاری از داوطلبان از دو یا سه سال پیش برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند.

معاون آموزشی وزیر بهداشت تصریح کرد: تصمیم‌گیری وزارت بهداشت بر اساس چند اصل اساسی صورت می‌گیرد. نکته اول، استمرار آموزش است. یکی از اهداف دشمن این است که زندگی مردم و فرآیندهای آموزشی کشور دچار اختلال شود؛ بنابراین استمرار فعالیت‌های آموزشی، خود اقدامی برای ناکام گذاشتن دشمن است.

او از برگزاری آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در موعد مقرر خبر داد و در خصوص دلایل‌ عدم تعویق آزمون گفت: پنجاه و سومین آزمون دستیاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، اول مرداد به طور هم‌زمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار می‌شود. ما اگر مطمئن بودیم که با تعویق آزمون، شرایط پایدارتر خواهد شد، حتماً آن را انجام می‌دادیم. اما واقعیت این است که شرایط قابل پیش‌بینی نیست و تعویق آزمون ممکن است ناپایداری را به سایر شهرهای کشور نیز سرایت دهد.

وی افزود: علاوه بر این، تعویق آزمون می‌تواند به ضرر داوطلبان مناطق جنوبی تمام شود؛ چرا که داوطلبان سایر استان‌ها که در شرایط باثبات‌تری هستند، فرصت بیشتری برای مطالعه پیدا کرده و فاصله رقابتی با داوطلبان مناطق درگیر افزایش می‌یابد. بنابراین تعویق آزمون گزینه مناسبی نبود.

چنگیز با ارائه آماری از آزمون پیش رو گفت: در این آزمون ۱۷ هزار و ۲۷۷ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که در ۳۴ شهر کشور توزیع شده‌اند. داوطلبان ساکن در استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان که اکنون درگیر شرایط ویژه‌ای هستند، مجموعا هزار و ۱۰۰ نفر هستند که کمتر از ۷ درصد کل داوطلبان را تشکیل می‌دهند. همچنین در مورد زاهدان نیز باید گفت که این شهر فاصله قابل‌توجهی با مناطق درگیر در چابهار و بخش‌های جنوبی سیستان و بلوچستان دارد.

وی افزود: در راستای کاهش دغدغه‌ی داوطلبان ساکن در کانون‌های درگیر، تسهیلات ویژه‌ای برای متقاضیان حوزه‌های بندرعباس، بوشهر و اهواز لحاظ شد که طی آن، امکان تغییر حوزه امتحانی فراهم شد که حدود ۱۰۰ نفر از این امکان استفاده کردند. برای داوطلبانی که جابه‌جایی انجام داده‌اند نیز جای نگرانی نیست؛ چرا که دفترچه‌های آزمون آن‌ها به محل جدید ارسال می‌شود.

او اضافه کرد: در خصوص حوزه بندرعباس که ممکن است به دلیل حملات صورت گرفته، با چالش‌هایی در مسیرهای مواصلاتی خود مواجه باشد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان «دانشگاه معین» تعیین شده است. تا این لحظه، وضعیت تردد در مسیر ارتباطی بندرعباس به کرمان بدون هیچ‌گونه مشکل یا اختلال است.

معاون آموزشی وزیر بهداشت در تشریح تدابیر احتیاطی برای موارد پیش‌بینی‌نشده، تصریح کرد: برای آن دسته از داوطلبانی که محل آزمون خود را تغییر داده اما به دلیل بروز اختلالات احتمالی در مسیرهای مواصلاتی، امکان خروج از استان مبدأ را نداشته باشند، تمهیدات مضاعفی اندیشیده شده است. بر این اساس، دفترچه‌های آزمون این داوطلبان در هر دو حوزه (مبدأ و مقصد انتخابی) پیش‌بینی و ارسال می‌شود تا حق شرکت در آزمون تحت هیچ شرایطی سلب نشود.

معاون آموزشی وزیر بهداشت با یادآوری برگزاری موفق آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم در ۲۵ تیرماه گفت: این آزمون با حدود ۶۰۰ هزار شرکت‌کننده در سراسر کشور برگزار شد و گزارشی مبنی بر بروز مشکل در حوزه‌های امتحانی استان‌های جنوبی نداشتیم. این تجربه نشان داد که می‌توان فرآیندها را با وجود فشارها به خوبی مدیریت کرد.

چنگیز درباره مخاطرات احتمالی امنیتی در روز آزمون تأکید کرد: تا این لحظه هیچ‌گونه ابلاغیه یا هشداری از سوی مراجع امنیتی مبنی بر مخاطرات امنیتی برای برگزاری آزمون دریافت نکرده‌ایم. با این حال، ما پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌ایم و بسته‌های جبرانی مشخصی طراحی شده است تا در صورت وقوع هرگونه اختلال احتمالی در روز آزمون، داوطلبان حاضر در آن حوزه‌ها متضرر نشوند و حقوق آن‌ها محفوظ بماند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی جوانب، تصمیم بر این است که آزمون طبق زمان‌بندی اعلام شده برگزار شود و ما آماده برگزاری یک رقابت علمی استاندارد برای عزیزان داوطلب هستیم.

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