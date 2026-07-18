خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستور ویژه فتاح برای کمک به مناطق آسیب‌دیده و تأمین آب شرب ۲۰ روستای جاسک

دستور ویژه فتاح برای کمک به مناطق آسیب‌دیده و تأمین آب شرب ۲۰ روستای جاسک
کد خبر : 1815142
لینک کوتاه کپی شد.

به‌دنبال حملات دشمن متجاوز آمریکایی به مناطق جنوبی کشور در استان‌های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با صدور دستور ویژه، بر حمایت فوری و همه‌جانبه از مردم مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام در پی حملات دشمن متخاصم آمریکایی به برخی زیرساخت‌های مناطق جنوبی کشور که موجب خسارت و اختلال در روند خدمت‌رسانی به مردم شد، سید پرویز فتاح به‌منظور تسریع در کمک‌رسانی و حمایت همه‌جانبه از مردم آسیب‌دیده در استان‌های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، دستورات لازم را صادر کرد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر قرار گرفتن تأمین آب شرب در اولویت اقدامات امدادی و هماهنگی کامل با استانداران این چهار استان، اقدام سریع، مؤثر و به‌موقع در مناطق آسیب‌دیده را ضروری دانست.

بر اساس این گزارش، تأمین جیره خشک غذایی، آب معدنی، بسته‌های معیشتی ویژه بحران، بسته‌های بهداشتی و پشتیبانی عملیاتی از نیروهای اجرایی و میدانی، از جمله اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام برای خدمت‌رسانی به مردم مناطق آسیب‌دیده خواهد بود.

همچنین در پی آسیب‌دیدگی آب‌شیرین‌کن منطقه جاسک در استان هرمزگان بر اثر حملات شب گذشته دشمن آمریکایی و قطع آب ۲۰ روستا، ستاد اجرایی فرمان امام با هماهنگی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ۳۰ مخزن پنج‌هزار لیتری آب و ۱۰ دستگاه تانکر سیار را برای تأمین آب شرب و خدمت‌رسانی به این منطقه اعزام خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل