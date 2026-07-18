دستور ویژه فتاح برای کمک به مناطق آسیبدیده و تأمین آب شرب ۲۰ روستای جاسک
بهدنبال حملات دشمن متجاوز آمریکایی به مناطق جنوبی کشور در استانهای هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با صدور دستور ویژه، بر حمایت فوری و همهجانبه از مردم مناطق آسیبدیده تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی ستاد اجرایی فرمان امام در پی حملات دشمن متخاصم آمریکایی به برخی زیرساختهای مناطق جنوبی کشور که موجب خسارت و اختلال در روند خدمترسانی به مردم شد، سید پرویز فتاح بهمنظور تسریع در کمکرسانی و حمایت همهجانبه از مردم آسیبدیده در استانهای هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، دستورات لازم را صادر کرد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر قرار گرفتن تأمین آب شرب در اولویت اقدامات امدادی و هماهنگی کامل با استانداران این چهار استان، اقدام سریع، مؤثر و بهموقع در مناطق آسیبدیده را ضروری دانست.
بر اساس این گزارش، تأمین جیره خشک غذایی، آب معدنی، بستههای معیشتی ویژه بحران، بستههای بهداشتی و پشتیبانی عملیاتی از نیروهای اجرایی و میدانی، از جمله اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام برای خدمترسانی به مردم مناطق آسیبدیده خواهد بود.
همچنین در پی آسیبدیدگی آبشیرینکن منطقه جاسک در استان هرمزگان بر اثر حملات شب گذشته دشمن آمریکایی و قطع آب ۲۰ روستا، ستاد اجرایی فرمان امام با هماهنگی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ۳۰ مخزن پنجهزار لیتری آب و ۱۰ دستگاه تانکر سیار را برای تأمین آب شرب و خدمترسانی به این منطقه اعزام خواهد کرد.