به گزارش ایلنا از ایثار، سید باقر سیدرضایی، با بیان اینکه ثبت الکترونیکی درخواست ماده( ۳۸ ) قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران در سامانه «ایثار من» راه اندازی شده است، گفت: ایثارگران مشمول این قانون نیازی به مراجعه حضوری به بنیاد نداشته و درخواست خود را از طریق سامانه «ایثارمن» ثبت و پیگیری کنند.

وی با اشاره به ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران گفت: حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون که به صورت بسیج مردمی از سوی مراجع ذی صلاح نظیر نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جهاد سازندگی و سازمان تبلیغات اسلامی ایران به جبهه اعزام و به دلیل حضور در جبهه یا بر اثر، ترور شهید مفقودالاثر، جانباز از کار افتاده کلی و آزاده از کار افتاده کلی گردیده‌اند طبق مقررات هم‌طراز کادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد.

مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: بر اساس تبصره حقوق وظیفه جانبازان غیر حالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح بر اساس مقررات مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به ماده قانونی فوق و در راستای ساماندهی، تسریع و تسهیل تسریع در بررسی درخواست‌های مشمولین گفت: کلیه افراد واجد شرایط به ویژه جانبازان زیر ۲۵ درصد ( که دارای رای از کار افتادگی کلی بوده و از بنیاد حقوق تبصره یک دریافت می نمایند.) و سایر افرادی که تا کنون درخواست خود را در سامانه ایثار من ثبت نکرده‌اند باید در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه «ایثار من» اقدام کنند.

سیدرضایی به فرآیند بررسی درخواست‌ها اشاره و بیان کرد: متقاضی پس از ورود به سامانه «ایثار من» نسبت به ثبت درخواست و تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کند، پس از ثبت نهایی درخواست در کارتابل استان مربوطه قرار گرفته و بعد از بررسی و تبدیل به خدمت توسط استان به کارتابل ستاد مرکز ارجاع می‌شود، در ستاد، درخواست‌ها مطابق ضوابط و مقررات بررسی و نسبت به تأیید یا رد آن اقدام می‌شود، پرونده‌های مورد تأیید جهت اخذ اطلاعات و استعلامات لازم به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال خواهد شد و همچنین پس از وصول پاسخ استعلام و طی مراحل قانونی نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

وی افزود: افرادی که درخواست خود را از طریق سامانه «ایثار من» ثبت می‌کنند نیازی به مکاتبه اداری و ارسال مدارک نخواهد داشت. صرفاً در مواردی که به دلیل ثبت اشتباه اطلاعات حادثه در سامانه سجایا و عدم امکان ویرایش آن امکان ثبت درخواست در سامانه «ایثار من» فراهم نباشد استان‌ها باید مستندات و مدارک مربوطه را جهت بررسی به این اداره کل ارسال کنند.

مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکیدکرد: ایثارگران واجد شرایط از ارسال هر گونه مکاتبات و مدارک غیرضروری برای پرونده‌هایی که امکان ثبت درخواست در سامانه ایثار من را دارند، پرهیز کنند.