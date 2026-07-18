به مناسبت روز ملی پیوند مطرح شد؛
تاکنون ۳۰ هزار پیوند حیاتی موفق به ثبت رسیده است
در جغرافیای سلامت ایران، بزنگاههایی وجود دارد که در آن، تلاقیِ تخصص پزشکان و حمایتهای حاکمیتی، معجزهای به نام «فرصت دوباره زندگی» را رقم میزند. فرآیند پیوند اعضا، به عنوان قلهی دانش پزشکی، تنها یک عمل جراحی نیست؛ بلکه زنجیرهای پیچیده از لجستیک، تأمین تجهیزاتِ هایتک و پشتیبانیهای دارویی است که بدون وجود یک ستون استوار، استمرار آن ناممکن مینمود.
عبور از مرز ۳۰ هزار معجزه؛ فراتر از اعداد
گزارشهای عملکردی نشان میدهد که با حمایتهای استراتژیک این نهاد، تاکنون بیش از ۳۰ هزار مورد موفقیت در پیوندهای حیاتی به ثبت رسیده است. تحقق ۱۱,۴۵۴ پیوند کبد، ۱۶,۹۰۷ پیوند مغز و استخوان، ۱,۵۳۴ پیوند قلب و ۱۸۷ مورد پیوند ریه، تنها آمار نیستند؛ بلکه روایتگر بازگشت هزاران نفر به آغوش گرم خانواده و جامعه است. اما مأموریت هیات امنا به اتاق عمل ختم نمیشود.
صیانت از زندگی؛ چتری بر فراز دوران پس از پیوند
بیماران پیوندی پس از جراحی، با نبردی تازه برای جلوگیری از پسزدن عضو و مقابله با عفونتها روبرو هستند. در این مرحله، هزینههای سرسامآور داروهای تخصصی میتواند شیرینیِ درمان را تلخ کند. هیات امنا در سال ۱۴۰۴ با درک این حساسیت، چتر حمایتی خود را بر سر ۱۲,۴۸۵ بیمار پیوندی گسترد و با مساعدت در تأمین هزینههای دارویی، اجازه نداد دغدغهی مالی، تپشهای دوبارهی یک قلب یا تنفسِ تازه ریهها را متوقف کند.
بومیسازی دانش و شکستن بنبستهای درمانی (GVHD)
یکی از درخشانترین فصول فعالیت این نهاد، ورود به حوزهی درمانهای نوین و محصولات دانشبنیان است. حمایت همزمان از بیمار و تولیدکننده داخلی در درمان بیماری پیچیده «پیوند علیه میزبان» (GVHD)، نشاندهندهی یک بلوغ مدیریتی است. در خصوص درمان بیماران پیوندی مبتلا به بیماری بافت پیوندی علیه میزبان (GVHD) و مقاوم به درمانهای مرسوم و معمول و نیازمند درمان با داروهای مزانشیمی، قیمت هر دوز نمونه خارجی این داروها حدود پنجاه هزار دلار بوده که در صورت نیاز بیمار به دریافت چهار دوز از داروی یاد شده، هزینه هر دوره درمان برای هر بیمار بالغ بر دویست هزار دلار خواهد شد، اما با ورود هیات امنای صرفهجویی ارزی به عرصه حمایت از بیماران یاد شده، علاوه بر دستیابی به صرفهجویی ارزی قابل توجه و حمایت از تولید داخلی این داروها، عملا بیماران مبتلا به GVHD به صورت رایگان از امکان درمان با داروهای مزانشیمی تولید داخل بهرهمند میشوند.
تداوم امید در سایه نگاه راهبردی
سید حسین صفوی، رئیس هیات امنای صرفهجویی ارزی، با تبیین فلسفه این اقدامات تأکید میکند: «ما در پیچیدهترین مسیر درمانی، یعنی پیوند اعضا، تلاش میکنیم با تأمین تجهیزات و حمایتهای مالی، پشتیبان تپش دوباره قلبها و تنفس تازه بیماران باشیم.»
وی معتقد است هر عضو پیوندی، امانتی است که باید با تمام توان از آن پاسداری کرد تا نور امید در جامعه روشن بماند.
امروز، نقش هیات امنا در مدیریت و صیانت از زنجیره تأمین اقلام سلامتمحور، نقشی زیربنایی و تعیینکننده است. این نهاد با عبور از مدلهای سنتی خرید و توزیع، به لایهای از مدیریت استراتژیک رسیده است که در آن، «پایداریِ نظام سلامت» و «کاهش رنج بیمار»، اولویت نخست است. در این مسیر، هر پیوند موفق، گواهی است بر این حقیقت که وقتی تدبیر با تعهد گره میخورد، سختترین بنبستهای درمانی نیز به بزرگراههایی به سوی زندگی بدل میشوند.
و این خدمت ماناست....