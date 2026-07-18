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درخشش تیم ملی رباتیک ایران در رقابت روبوکاپ جهانی ۲۰۲۶

درخشش تیم ملی رباتیک ایران در رقابت روبوکاپ جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1814944
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رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران گفت: تیم‌های ایرانی در رقابت با نمایندگان بیش از ۴۰ کشور، عناوین متعددی از جمله بهترین ارائه فنی، رتبه‌های نخست و حضور در جمع چهار تیم برتر جهان را کسب کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مرتضی موسی‌خانی، رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران، با بیان اینکه مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۲۶ با حضور بیش از ۴۰ کشور و برترین مدارس و دانشگاه‌های جهان برگزار شد، اظهار کرد: با حمایت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، کاروان علمی جمهوری اسلامی ایران موفق شد در این رویداد بین‌المللی حضور یابد و دستاوردهای ارزشمندی را برای کشور به ارمغان بیاورد.

وی افزود: تیم‌های دانش‌آموزی ایران با وجود شرایط سخت ناشی از جنگ، تعطیلی مدارس، تعطیلی برخی شرکت‌های تأمین‌کننده قطعات و حتی آسیب‌دیدگی برخی مجموعه‌های تولیدی که تهیه به‌موقع بردها و تجهیزات مورد نیاز را با مشکل مواجه کرده بود، با همت و پشتکار مثال‌زدنی در مسابقات حاضر شدند و در اکثر رشته‌ها نتایج قابل توجهی کسب کردند.

رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران با اشاره به عملکرد تیم‌های اعزامی گفت: تیم‌های ایرانی در لیگ‌های مختلف از جمله آن استیج، ربات‌های فوتبالیست، شبیه‌ساز امدادگر، امدادگر خط و امدادگر ماز، علاوه بر رقابت‌های میدانی، در بخش‌هایی مانند ارائه فنی، مستندسازی، ارائه و سایر ارزیابی‌های داوران نیز عملکرد موفقی داشتند و در نهایت با دستاوردهایی ارزشمند به کشور بازگشتند.

موسی‌خانی با اشاره به نتایج تیم‌های اعزامی اظهار کرد: کاروان تیم ملی رباتیک ایران با حضور شش تیم در شش لیگ و طی پنج روز رقابت با تیم‌هایی از بیش از ۴۰ کشور از جمله آمریکا، کانادا، آلمان، کرواسی، ژاپن و چین، دستاوردهای ارزشمندی را برای کشور به ثبت رساند.

وی افزود: در لیگ امدادگر خط تیم ایران عنوان بهترین ارائه فنی و مقام نخست ارزیابی مستندات را کسب کرد. در لیگ امدادگر شبیه‌ساز نیز تیم ایران موفق شد رتبه نخست هشت راند رقابت میدانی، رتبه دوم ارزیابی مستندات و رتبه دوم رقابت‌های گروهی را به دست آورد.

موسی‌خانی گفت: تیم‌های ایران در لیگ‌های Soccer Vision و Soccer Infrare نیز با صعود به مرحله نیمه‌نهایی، در جمع چهار تیم برتر جهان قرار گرفتند و در نهایت عنوان چهارم این رقابت‌ها را کسب کردند.

رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران بیان کرد: تیم اعزامی ایران در لیگ آن استیج نیز در میان پنج تیم برتر مسابقات قرار گرفت و تیم ماز با وجود ارائه عملکرد مطلوب، به دلیل رعایت نشدن یکی از قوانین مسابقه از ادامه رقابت‌ها بازماند.

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