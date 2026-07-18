انتشار راهنمای نمرهدهی اوراق امتحانات نهایی یازدهم و دوازدهمیها
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش راهنمای نمرهگذاری (راهنمای تصحیح) آزمونهای نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم بهمنظور ایجاد وحدت رویه در فرایند تصحیح، افزایش دقت و عدالت آموزشی و آشنایی با شیوه صحیح ارزشیابی پاسخها را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، این راهنماها علاوه بر استفاده مصححان، برای دانشآموزان و اولیای آنان نیز قابل بهرهبرداری بوده و میتواند به درک بهتر معیارهای نمرهدهی، انتظارات آموزشی و نحوه ارزیابی پاسخها کمک کند.
فرهنگیان، دانشآموزان و اولیاء میتوانند با مراجعه به این بخش، راهنماهای تصحیح دروس مختلف را دریافت و مطالعه کنند. رعایت مفاد مندرج در این راهنماها، زمینهساز شفافیت بیشتر، ارتقای کیفیت فرایند ارزشیابی و افزایش اطمینان از اجرای عادلانه آزمونهای نهایی خواهد بود.
جهت دریافت راهنمای نمره گذاری (راهنمای تصحیح) پایههای یازدهم و دوازدهم را با کلیک روی هر یک از این پایهها میتوانید مشاهده کنید.