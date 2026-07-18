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اعزام بیش از ۲۲۰۰ مددجوی تهرانی به اماکن مقدس

اعزام بیش از ۲۲۰۰ مددجوی تهرانی به اماکن مقدس
کد خبر : 1814921
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معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران از اعزام ۲ هزار و ۲۲۱ نفر از خانواده‌های تحت حمایت این نهاد به اماکن مقدس در قالب «طرح شوق زیارت» در سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، مهدی سلامی معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران از اعزام ۲ هزار و ۲۲۱ نفر از خانواده‌های تحت حمایت این نهاد به اماکن مقدس در قالب «طرح شوق زیارت» در سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام با مشارکت و هم‌افزایی خیّران استان در راستای تقویت باورهای دینی و ارتقای نشاط معنوی مددجویان تحت حمایت انجام شده است.

وی در تشریح جزئیات اردوهای زیارتی گرفته در سال ۱۴۰۴، افزود: در این مدت زمان، یک هزار و ۷۷۱ نفر به زیارت مشهد مقدس مشرف شدند که از این تعداد، یک هزار و ۶۷۰ نفر را بانوان و ۱۰۱ نفر را آقایان تشکیل می‌دهند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران، ادامه داد: همچنین در راستای بهره‌مندی مددجویان از فیوضات معنوی، ۳۰۰ نفر به زیارت قم و مسجد مقدس جمکران اعزام شدند که شامل ۲۵۰ زن و ۵۰ مرد بوده است.

سلامی با اشاره به تداوم این خدمت، افزود: ۱۵۰ نفر از مددجویان نیز در قالب طرح شوق زیارت به عتبات عالیات مشرف شدند.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: با پیش‌بینی‌های انجام‌شده و با تکیه بر حمایت‌های سخاوتمندانه خیّران، هدف‌گذاری شده است که در سال جاری ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد به اردوهای زیارتی اماکن مقدس اعزام شوند.

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