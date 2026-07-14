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مرکز تحقیقات تغذیه و سلامت، نخستین نماینده رسمی استانداردهای جهانی HGFS در ایران

مرکز تحقیقات تغذیه و سلامت، نخستین نماینده رسمی استانداردهای جهانی HGFS در ایران
کد خبر : 1814916
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در گامی مهم برای توسعه استانداردهای نوین ایمنی، سلامت و پایداری در صنعت غذا، مرکز تحقیقات تغذیه و سلامت موفق به اخذ نمایندگی رسمی استانداردهای بین‌المللی Helix Green Food Standards (HGFS) شد و بدین ترتیب، به عنوان نخستین مرکز در جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت توسعه، ترویج و اجرای این چارچوب بین‌المللی را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش ایلنا،‌ استانداردهای HGFS یکی از جامع‌ترین چارچوب‌های نوین ارزیابی و توسعه سیستم‌های غذایی پایدار در جهان محسوب می‌شوند که با تلفیق علوم تغذیه، ایمنی مواد غذایی، زیست‌فناوری، پایداری محیط‌زیست، شفافیت زنجیره تأمین، سلامت عمومی و فناوری‌های نوین، نسل جدیدی از استانداردهای صنعت غذا را معرفی کرده‌اند.

این مجموعه استانداردها طیف گسترده‌ای از صنایع غذایی، رستوران‌ها، نوشیدنی‌ها، کشاورزی، بسته‌بندی، زنجیره تأمین، آشپزخانه‌های هوشمند، تغذیه عملکردی، زیست‌فناوری غذایی و سامانه‌های هوشمند غذا را پوشش می‌دهد و از طریق نظام رتبه‌بندی HGFS Green Stars  میزان انطباق سازمان‌ها با اصول پایداری، سلامت و کیفیت را ارزیابی می‌کند.

بر اساس این همکاری، مرکز تحقیقات تغذیه و سلامت مسئولیت توسعه و بومی‌سازی برنامه‌های آموزشی، معرفی استانداردها، برگزاری دوره‌های تخصصی، ارزیابی سازمان‌ها، همکاری‌های علمی و پژوهشی، توسعه برنامه‌های بین‌المللی و گسترش فرهنگ غذای سبز در ایران را دنبال خواهد کرد.

اجرای این استانداردها می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت محصولات غذایی، افزایش شفافیت در زنجیره تأمین، توسعه تولید پایدار، حمایت از سلامت مصرف‌کنندگان، بهبود عملکرد صنایع غذایی و افزایش قابلیت رقابت بین‌المللی تولیدکنندگان ایرانی را فراهم سازد.

این اقدام، آغاز فصل جدیدی از همکاری‌های علمی و بین‌المللی در حوزه سلامت و صنعت غذا بوده و زمینه را برای استقرار استانداردهای نسل آینده غذا در کشور فراهم خواهد کرد. انتظار می‌رود با اجرای تدریجی چارچوب HGFS، ایران نیز به جمع کشورهای پیشرو در توسعه نظام‌های غذایی پایدار، مسئولانه و مبتنی بر شواهد علمی بپیوندد.

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