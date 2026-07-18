به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران، در پی وقوع یک فقره نزاع در محله سوهانک، یکی از طرف‌های درگیر پس از ترک محل، با فراخواندن تعدادی از اطرافیان خود بار دیگر به محل بازگشت و با استفاده از قمه و چاقو به طرف مقابل حمله‌ور شد.

در جریان این درگیری، چند نفر از افراد حاضر دچار جراحات جدی شدند و یکی از شهروندان نیز از ناحیه گردن دچار آسیب و پارگی شد.

با توجه به ابعاد این حادثه و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان، تیم عملیات پایگاه یکم پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب) بلافاصله شناسایی و دستگیری عاملان را در دستور کار قرار داد.

مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، محل تردد و اختفای متهمان را شناسایی کرده و در دو عملیات جداگانه موفق شدند چهار نفر از ضاربان و عاملان اصلی این نزاع را دستگیر کنند.

پلیس اطلاعات فاتب با تأکید بر برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی اعلام کرد: با افرادی که با اقدامات خشونت‌آمیز امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، برابر قانون، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.