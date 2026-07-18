قدرتنمایی با سلاح سرد در محله سوهانک
چهار نفر از عاملان اصلی نزاع و قدرتنمایی با سلاح سرد در محله سوهانک که با اقدامات خشونتآمیز موجب ایجاد رعب و وحشت و مجروح شدن چند شهروند شده بودند، در دو عملیات جداگانه توسط پلیس اطلاعات تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شدند.
در جریان این درگیری، چند نفر از افراد حاضر دچار جراحات جدی شدند و یکی از شهروندان نیز از ناحیه گردن دچار آسیب و پارگی شد.
با توجه به ابعاد این حادثه و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان، تیم عملیات پایگاه یکم پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب) بلافاصله شناسایی و دستگیری عاملان را در دستور کار قرار داد.
مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای میدانی، محل تردد و اختفای متهمان را شناسایی کرده و در دو عملیات جداگانه موفق شدند چهار نفر از ضاربان و عاملان اصلی این نزاع را دستگیر کنند.
پلیس اطلاعات فاتب با تأکید بر برخورد قاطع با برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی اعلام کرد: با افرادی که با اقدامات خشونتآمیز امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره میاندازند، برابر قانون، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.