کشف ۱۳ میلیارد تومان اقلام پزشکی قاچاق در تهران

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار مهدی افشاری اظهار داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی و فنی مأموران پلیس امنیت اقتصادی، فعالیت شرکتی در محدوده خیابان ولیعصر (عج) که در زمینه نگهداری و فروش محصولات دارویی و زیبایی قاچاق فعالیت می‌کرد، شناسایی و در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد این شرکت با استفاده از اسناد جعلی گمرکی، اقلام پزشکی و زیبایی خارجی را بدون رعایت تشریفات قانونی وارد کشور کرده و در بازار عرضه می‌کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضایی، محل مورد نظر را بازرسی کردند و در جریان تحقیقات مشخص شد اسناد ارائه‌شده از سوی شرکت، جعلی بوده و هیچ‌گونه مطابقتی با کالاهای موجود نداشته است. همچنین استعلام از گمرک، فاقد اعتبار بودن اسناد و قاچاق بودن محموله را تأیید کرد.

سردار افشاری با اشاره به کشف ۶ هزار قلم اقلام مصرفی پزشکی و زیبایی گفت: این کالاها که بخشی از نیازمندی‌های حوزه سلامت و مصرف مردم محسوب می‌شوند، خارج از ضوابط قانونی و بدون نظارت دستگاه‌های مسئول وارد کشور شده بودند که ضمن تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی ارزش کالاهای کشف‌شده را بنا بر اعلام کارشناسان، بیش از ۱۳ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: ورود و عرضه اقلام پزشکی و بهداشتی قاچاق، علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، سلامت شهروندان را نیز به دلیل نامشخص بودن منشأ، کیفیت و استانداردهای لازم با مخاطره مواجه می‌کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق یا احتکار کالا، مراتب را از طریق شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

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