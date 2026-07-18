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قتل پدربزرگ؛ نوه فراری دستگیر شد

قتل پدربزرگ؛ نوه فراری دستگیر شد
کد خبر : 1814889
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معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری عامل قتل مردی ۶۴ ساله خبر داد و گفت: متهم که پس از ارتکاب جنایت متواری شده بود، در عملیات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ستاد کارآگاه مرتضی نثاری اظهار داشت: در پی اعلام بازپرس ویژه قتل مبنی بر وقوع یک فقره مجروحیت منجر به فوت و انتقال جسد به بیمارستان، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به همراه بازپرس ویژه قتل، کارشناسان پزشکی قانونی و تیم تشخیص هویت، بلافاصله تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول، مردی ۶۴ ساله، برای تعمیر شیرآلات منزل دخترش به آنجا مراجعه کرده بود که در جریان حضور خود به دلایل نامعلوم با نوه ۱۹ ساله‌اش درگیر شده و متهم با وارد کردن یک ضربه چاقو به ناحیه سینه، وی را مجروح کرده و از محل متواری شده است. با وجود انتقال مصدوم به بیمارستان و تلاش کادر درمان، وی بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و بهره‌گیری از شگردهای تخصصی پلیسی، مخفیگاه و محل تردد متهم را شناسایی کرده و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: متهم در ابتدا هرگونه دخالت در قتل را انکار می‌کرد، اما پس از مواجهه با مستندات، ادله فنی و اظهارات شهود، به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و در اظهارات خود عنوان داشت که در پی مشاجره با پدربزرگش و در اوج عصبانیت، با چاقو ضربه‌ای به سینه وی وارد کرده و سپس از محل گریخته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با اعتراف صریح متهم به قتل عمد، وی با دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران با قرار بازداشت موقت برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

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