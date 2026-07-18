ثبت ۲۶ هزار و ۴۳۹ ماموریت برای اورژانس تهران

به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۲۰ الی ۲۶ تیر ۱۴۰۵) مجموع ۲۶۴۳۹ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد.

وی افزود: در این مأموریت‌ها ۶۲۹۶ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۸۶۵ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

به گفته رئیس اورژانس تهران: در این مدت ۵۱۲۹۶ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد.

وی با اشاره به اینکه از مجموع مأموریت‌های ثبت شده در هفته گذشته، ۴۸۰۶ مورد حوادث ترافیکی (۱۸.۲ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۱۶۳۳ مورد (۸۱.۸ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.تصریح کرد: اورژانس هوایی ۸ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۶ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.