چهارمین دوره سوگواره «محرمشهر» در میدان آزادی؛ از ۲۷ تیر تا ۱۲ مرداد
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری چهارمین دوره سوگواره «محرمشهر» در میدان آزادی خبر داد و گفت: این رویداد فرهنگی و آیینی از امشب بیستوهفتم تیرماه ساعت ۱۹ تا ۲۳ هر شب تا دوازدهم مردادماه در میدان آزادی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، نشست خبری چهارمین سوگواره آیینی شهر تهران «محرمشهر» امروز -شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵- با حضور مصطفی زیبایینژاد مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.
مصطفی زیبایینژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری چهارمین دوره سوگواره «محرمشهر» در میدان آزادی خبر داد و گفت: این رویداد فرهنگی و آیینی از امشب بیستوهفتم تیرماه ساعت ۱۹ تا ۲۳ هر شب تا دوازدهم مردادماه در میدان آزادی برگزار میشود و با حضور گروههای آیینی، هنری، مداحان، شاعران، سخنرانان و مشارکت گسترده گروههای مردمی میزبان شهروندان تهرانی خواهد بود.
وی با تأکید بر مردمی بودن این سوگواره افزود: در اغلب برنامههای مدیریت شهری تلاش کردهایم نقش اصلی را مردم بر عهده داشته باشند و شهرداری صرفاً نقش تسهیلگر، پشتیبان و طراح را ایفا کند. در «محرمشهر» نیز هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی، موکبها، خادمان مردمی و مجموعههای داوطلب، اجرای اصلی برنامهها را برعهده دارند و این رویداد با مشارکت مستقیم مردم برگزار میشود.
زیبایینژاد با اشاره به برگزاری چهارمین دوره این سوگواره در میدان آزادی اظهارکرد: هدف از برگزاری «محرمشهر» تبیین معارف اسلامی، بازخوانی حماسه عاشورا، معرفی رشادتهای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران ایشان و همچنین پرداختن به مسائل روز جامعه است. امسال نیز بخشی از برنامهها به موضوع جنگ اخیر، شهدای این حوادث و روایت رشادتهای آنان اختصاص یافته است.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران درباره نماد اصلی این سوگواره گفت: همانند سالهای گذشته، «کشتی سفینهالنجات» به عنوان نماد اصلی محرمشهر برپا شده است؛ نمادی برگرفته از حدیث شریف «إن الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة». این سازه که ظرفیت حضور همزمان حدود دو هزار نفر را دارد، پیش از این نیز در مراسم تشییع پیکر رهبر در میدان آزادی رونمایی شده بود و امسال نیز به عنوان قلب برنامههای محرمشهر میزبان عزاداران خواهد بود.
وی افزود: در داخل این سازه، چایخانه حسینی داخل کشتی همانند سالهای گذشته به پذیرایی از عزاداران میپردازد. همچنین پیش از اذان مغرب، دستههای عزاداری نوجوانان وارد کشتی میشوند و برنامههای ویژه این گروه سنی برگزار خواهد شد و پس از نماز مغرب و عشا نیز برنامههای اصلی روی سکوی اجرا ادامه مییابد.
زیبایینژاد درباره فضاسازی محرمشهر گفت: دکور اصلی برنامه هر سال با الهام از نمادهای عاشورایی طراحی میشود؛ در سالهای گذشته نمادهایی همچون انگشتر حضرت سیدالشهدا (ع) و کلاهخود حضرت ابوالفضل (ع) اجرا شده بود و امسال بابالقبله حضرت ابوالفضل العباس (ع) به عنوان نماد اصلی طراحی شده است.
پیام محرمشهر امسال؛ مردم ایران، بهویژه مردم تهران، زیر بیرق حضرت ابوالفضل
وی ادامه داد: این طراحی با الهام از فرمایش رهبر شهید مبنی بر اینکه «ما زیر پرچم حضرت ابوالفضل العباس (ع) هستیم» انجام شده و پیام محرمشهر امسال نیز همین است که مردم ایران، بهویژه مردم تهران، زیر بیرق حضرت ابوالفضل العباس (ع) ایستادهاند و در برابر ظلم و استکبار جهانی تسلیم نخواهند شد.
برپایی ۶۰ غرفه در محرم شهر امسال
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران همچنین از برگزاری نمایشگاه ملزومات اربعین در کنار برنامههای محرمشهر خبر داد و گفت: حدود ۶۰ غرفه در این نمایشگاه، نیازهای زائران اربعین را عرضه خواهند کرد. همچنین با استقرار همکاران پلیس گذرنامه و فراجا، خدمات مربوط به ثبتنام و صدور گذرنامه زیارتی اربعین در محل ارائه میشود تا شهروندانی که امکان مراجعه در ساعات اداری را ندارند، بتوانند در ساعات شب از این خدمات بهرهمند شوند.
وی با اشاره به رویکرد خانوادهمحور این سوگواره اظهار کرد: فضای محرمشهر به گونهای طراحی شده که تمامی اعضای خانواده، از کودکان و نوجوانان تا والدین بتوانند از برنامهها استفاده کنند. فضاسازی محیط، مواکب مردمی و چایخانههای حسینی، حالوهوایی مشابه بینالحرمین و مسیر پیادهروی اربعین را برای شهروندان تداعی میکند تا افرادی که امکان حضور در این سفر معنوی را ندارند، بخشی از این فضا را در تهران تجربه کنند.
ارکستر سمفونیک با قطعات عاشورایی برای نخستین بار در میدان آزادی اجرا میشود
زیبایینژاد با اشاره به بخش هنری برنامهها گفت: بیش از ۵۰ گروه هنری شامل گروههای تعزیه، نمایشهای آیینی، اجراهای نمایشی و دیگر گروههای هنری در این سوگواره حضور دارند. همچنین برای نخستین بار اجرای ارکستر سمفونیک با قطعات عاشورایی در میدان آزادی پیشبینی شده که از بخشهای ویژه و ابتکاری محرمشهر امسال خواهد بود.
وی افزود: جمعی از برجستهترین سخنرانان، مداحان و شاعران کشور نیز در این سوگواره حضور خواهند داشت و هر شب برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی اجرا میشود.
اجرای نمایش بزرگ حریم حرم
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران از اجرای نمایش بزرگ حریم حرم به عنوان یکی دیگر از بخشهای ویژه این رویداد خبر داد و گفت: هفت نمایشنامه اختصاصی برای این بخش تولید شده است که هر شب اجرا میشود. این آثار علاوه بر روایت حماسه عاشورا، ارتباط مفهومی آن با رخدادهای روز کشور را نیز به تصویر میکشند و از جمله تولیدات فاخر و نوآورانه چهارمین سوگواره «محرمشهر» به شمار میروند.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با تشریح بخش دوم برنامههای چهارمین سوگواره «محرمشهر» اظهار کرد: امسال روایتهای مربوط به «رهبر شهید» بهصورت ویژه در این سوگواره برنامهریزی شده است و راویان در قالب خاطرهگویی و روایتگری، برنامههای متعددی را برای مردم اجرا خواهند کرد.
شبکه پویا بهصورت ویژه مستقر میشود
وی با اشاره به بخش کودک و نوجوان این رویداد افزود: «شهر کودکان حسینی» در سالهای گذشته نیز برپا شده بود، اما امسال با حال و هوایی متفاوت و برنامههایی متنوعتر میزبان خانوادهها خواهد بود. در این بخش، شبکه پویا بهصورت ویژه مستقر میشود و هنرمندان، مجریان و گروههای هنری این شبکه با اجرای برنامههای متنوع برای کودکان و نوجوانان، فضای ویژهای را ایجاد خواهند کرد.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: در کنار این برنامهها، فعالیتهای مهارتی، کارهای دستی، نقاشی و برنامههای آموزشی جدید نیز برای کودکان و نوجوانان پیشبینی شده است. همچنین با توجه به علاقه نوجوانان به آشنایی با حوزههای نظامی، امداد و نجات و مدیریت بحران، بخش ویژهای برای آموزش این مهارتها طراحی شده است که در آن گروههای مختلف به آموزش مباحث مرتبط با امداد، مدیریت بحران و مهارتهای نظامی میپردازند و نوجوانان نیز در قالب بازیها و برنامههای تعاملی با این فضا آشنا میشوند.
زیبایینژاد این بخش را از برنامههای شاخص امسال دانست و گفت: پیشبینی میکنیم این برنامه با استقبال گسترده نوجوانان مواجه شود.
نمایش تجهیزاتی از حوزههای نظامی و هوافضا در حاشیه محرمشهر
وی با اشاره به هماهنگی انجامشده با نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: با همکاری مجموعههای نظامی، روایت اقتدار جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر و جنگ ۱۲ روزه در محرمشهر به نمایش گذاشته خواهد شد. در این بخش، تجهیزاتی از حوزههای نظامی و هوافضا در حاشیه محرمشهر به نمایش درمیآید و راویان، عملیاتها، اقدامات و دستاوردهای این دوران را برای مردم روایت خواهند کرد تا بازدیدکنندگان با ابعاد مختلف اقتدار جمهوری اسلامی آشنا شوند.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با قدردانی از همکاری نیروهای مسلح افزود: از مجموعههای نیروهای مسلح، از جمله مجموعه هوافضا، ارتش و سپاه که در اجرای این بخش همکاری گستردهای داشتهاند، تشکر میکنم چراکه با همراهی این عزیزان یکی از ویژهترین و متفاوتترین بخشهای محرمشهر امسال شکل گرفته است.
ایجاد فضای ویژهای برای وداع و همدلی با «رهبر شهید»
زیبایینژاد همچنین از ایجاد فضای ویژهای برای وداع و همدلی با «رهبر شهید» خبر داد و گفت: امسال فضای خاصی برای وداع، همدلی و بزرگداشت رهبر شهید طراحی شده است که در آن برنامههای متنوعی برگزار خواهد شد. بخشی از این برنامهها شامل فعالیتهای تعاملی مردم، تصویربرداری، عکاسی، آثار هنری و همچنین رویدادهای شبانه است.
وی افزود: در این فضا، شبهای شعر، شبهای خاطره و نشستهای ویژه با حضور شاعران، اصحاب رسانه و افرادی که در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید حضور داشتهاند برگزار میشود و خاطرات، روایتها و تاریخ شفاهی این مقطع ثبت و روایت خواهد شد.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: همچنین برنامه «عهد با رهبر انقلاب، مجتبی خامنهای» در این بخش برگزار میشود و فضایی برای تجدید عهد مردم پیشبینی شده است. در این بخش، بر محور این جمله که «عهد میبندیم تا پایان جان، برای خونخواهی و انتقام شهدای کشور و رهبر شهید خود ایستادگی کنیم»، برنامههای مختلفی اجرا خواهد شد و مردم نیز امکانو مشارکت در این حرکت نمادین را خواهند داشت.
استقرار شبکه افق، شبکه قرآن، شبکه سه، شبکه تهران، شبکه خبر و معاونت سیما در محل
زیبایینژاد با قدردانی از رسانه ملی اظهار کرد: جا دارد از رسانه ملی بهصورت ویژه تشکر کنم که هر سال در برگزاری محرمشهر همراه ما بوده است. امسال نیز شبکه افق، شبکه قرآن، شبکه سه، شبکه تهران، شبکه خبر و معاونت سیما در محل برگزاری سوگواره مستقر خواهند شد و پوشش رسانهای برنامهها را بر عهده خواهند داشت.
وی افزود: همچنین رادیو اربعین از امشب در محل سوگواره مستقر میشود و سایر شبکههای رادیویی و تلویزیونی، خبرگزاریها و اصحاب رسانه نیز با استقرار ستادهای خبری، پوشش کامل برنامههای محرمشهر را انجام خواهند داد. از همه اصحاب رسانه دعوت میکنیم همانند سالهای گذشته در این رویداد حضور داشته باشند و ما نیز افتخار میزبانی آنان را خواهیم داشت.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه محرمشهر یک حرکت جبههای و مردمی است، گفت: این برنامه تنها متعلق به مدیریت شهری نیست بلکه مجموعههای مختلف کشور برای برگزاری هرچه باشکوهتر آن همکاری میکنند تا مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در میدان آزادی با بهترین کیفیت برگزار شود.
وی ادامه داد: در مجموعه شهرداری تهران نیز علاوه بر معاونت فرهنگی و اجتماعی، شهرداری منطقه، سازمان زیباسازی، اداره کل پشتیبانی و دیگر بخشهای مختلف شهرداری در اجرای این رویداد مشارکت دارند و هر یک بخشی از مسئولیتهای اجرایی و خدماتی را بر عهده گرفتهاند.
زیبایینژاد همچنین از همکاری سایر دستگاهها قدردانی کرد و گفت: سازمان آب، مجموعه اداره برق، مدیریت مجموعه میدان آزادی، بنیاد رودکی و بسیاری از دستگاههای دیگر نیز در برگزاری این سوگواره همکاری دارند و امیدواریم با همافزایی همه این مجموعهها، برنامهای باشکوه برای شهروندان برگزار شود.
وی با اشاره به حمایت مدیریت شهری از فعالیتهای فرهنگی اظهار کرد: همانگونه که در جنگ اخیر و جنگ ۱۲ روزه نیز مدیریت شهری تهران نقش مؤثری در پشتیبانی و مدیریت امور ایفا کرد در حوزه فعالیتهای فرهنگی و برگزاری برنامههای فراگیر نیز همواره حمایتهای لازم از سوی شهردار تهران و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی انجام شده است تا رویدادهایی همچون محرمشهر، که بازتاب ملی و حتی فراملی دارند، با کیفیت مطلوب برگزار شوند.
حضور مهمانان خارجی در محرمشهر
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران از حضور مهمانان خارجی در این دوره از محرمشهر خبر داد و گفت: یکی از برنامههای ویژه امسال، حضور کشورهای محور مقاومت در محرمشهر است. دوستان ما از حزبالله لبنان و مردم فلسطین حضور ویژهای در این رویداد خواهند داشت، ایستگاههای اختصاصی برای آنان پیشبینی شده و همچنین برنامههایی برای معرفی آیینهای عزاداری اقوام مختلف ایران و کشورهای مختلف در ایام محرم برگزار خواهد شد.
به گزارش شهر، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در پاسخ به پرسشهای اصحاب رسانه درباره رویکردهای محتوایی چهارمین سوگواره «محرمشهر»، اظهار کرد: در حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مشارکت جانانه گروههای جهادی، هیئتهای مذهبی و مجموعههای مردمی در برگزاری این سوگواره مورد توجه قرار گرفته و تلاش کردهایم محرمشهر به جایگاهی در تراز ملی برای حضور و نقشآفرینی گروههای فرهنگی، هنری و ارزشی تبدیل شود.
وی با اشاره به پیام محوری این دوره از سوگواره افزود: پیام اصلی محرمشهر امسال، خونخواهی و انتقام از جنایتکاران و عاملان شهادت مردم شریف ایران، بهویژه رهبر شهید و شهدای خطه جنوب کشور است و این رویکرد در بخشهای مختلف برنامهها بهصورت کاملاً روشن و مشخص مورد توجه قرار گرفته است.
زیبایینژاد ادامه داد: اگر به سازه «کشتی سفینهالنجات» دقت کنید، بر فراز قله و بادبانهای آن، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در کنار پرچم «یا حسین(ع)» به اهتزاز درآمده است. این همان پرچمی است که در مراسم تشییع رهبر شهید نیز بهصورت گسترده در مصلای امام خمینی(ره)، مسیر تشییع و سایر برنامههای مرتبط توزیع شد و در تصاویر هوایی و تلویزیونی نیز بهخوبی دیده میشد. همچنین پرچمهای سرخ خونخواهی در کنار خودروی حامل پیکر رهبر شهید و در بخشهای مختلف مراسم، نماد این پیام بودند.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه این رویکرد در محرمشهر نیز ادامه خواهد داشت، گفت: در بخشهای مختلف سوگواره از جمله سکوهای اجرای برنامه، اشعار شاعران، مداحیها، نمایشهای آیینی و دیگر برنامههای فرهنگی، موضوع خونخواهی شهدا و ایستادگی در برابر جنایتکاران مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین در بخشی که برای تجدید عهد و پیمان با رهبر معظم انقلاب طراحی شده، فضایی فراهم خواهد شد تا مردم ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدا و مردم شریف جنوب کشور، با آرمانهای انقلاب و شهدا تجدید میثاق کنند و با سر دادن شعار «یالثارات الحسین»، بر خونخواهی رهبر شهید و دیگر شهدای کشور تأکید کنند.
بخش عمده برنامههای محرمشهر توسط مجموعههای مردمی اجرا میشود
زیبایینژاد در پاسخ به پرسشی درباره مشارکت گروههای مردمی در برگزاری این رویداد نیز اظهار کرد: همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم، بخش عمده برنامههای محرمشهر توسط خود هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی و مجموعههای مردمی اجرا میشود. در حوزه مواکب و پذیرایی حسینی نیز که فضای میدان آزادی را به حال و هوای اربعین نزدیک میکند، گروههای مختلف مردمی ثبتنام کردهاند و موکبهای متعددی در این سوگواره برپا خواهند شد. اصل اجرای این بخشها برعهده خود گروههای مردمی است و شهرداری تنها بستر و امکانات لازم را برای خدمترسانی آنان به شهروندان فراهم کرده است.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره چشمانداز شهرداری تهران برای تبدیل محرمشهر به یک برند فراملی در جهان تشیع نیز گفت: محرمشهر چهار سال پیش در تهران آغاز شد، اما از همان ابتدا نگاه ما محدود به تهران نبود. برای نمونه، سازه «کشتی سفینهالنجات» نخستین بار توسط یکی از گروههای هنری در شیراز ساخته شد و پس از آن در تهران توسعه یافت.
وی ادامه داد: امسال نیز این سازه در شهر شیراز و در منطقه مالیآباد برپا شده است. همچنین در سالهای گذشته برنامههایی برای برگزاری این رویداد در مشهد مقدس نیز پیشبینی شده بود.
درخواست مسئولان استان کربلا برای برپایی سازه محرم شهر در عراق
زیبایینژاد با اشاره به استقبال خارج از کشور از این ایده فرهنگی گفت: طی دو سال گذشته، مسئولان استان کربلا در عراق نیز درخواست کرده بودند که سازه «کشتی سفینهالنجات» و فضای محرمشهر در ایام اربعین در شهر کربلا برپا شود. اگرچه به دلیل آنکه این درخواست در زمان کوتاهی پیش از مراسم مطرح شد، امکان اجرای آن فراهم نشد اما همین موضوع نشان میدهد که ایده و فضای محرمشهر ظرفیت بینالمللی پیدا کرده و مورد توجه کشورهای دیگر نیز قرار گرفته است.
وی افزود: سال گذشته نیز دو نفر از مداحان حاضر در برنامههای محرمشهر، از کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق بودند و در این سوگواره به اجرای برنامه پرداختند. این موضوع نشان میدهد که پیام، ایده و طراحی محرمشهر از مرزهای کشور فراتر رفته و ظرفیت تبدیل شدن به یک رویداد اثرگذار در جهان تشیع را دارد.
زیبایینژاد تأکید کرد: امیدواریم با استمرار این مسیر و گسترش تعاملات فرهنگی با شهرهای مذهبی و کشورهای مختلف، محرمشهر در سالهای آینده بیش از گذشته به عنوان یک برند فرهنگی و آیینی در سطح منطقه و جهان اسلام شناخته شود.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در ادامه درباره برخی انتقادها نسبت به این رویداد، اظهار کرد: برخی معتقدند محرمشهر نتوانسته مکمل هیئتهای مذهبی باشد و بیشتر به یک رویداد شهری تبدیل شده است اما ما چنین برداشتی را قبول نداریم.
وی افزود: شهرداری تهران همواره در کنار هیئتهای مذهبی بوده و تلاش کرده است نقش حمایتی و مکمل را ایفا کند. در ایام محرم نیز در میادین، حسینیهها، بقاع متبرکه و نقاط مختلف شهر، امکانات لازم برای برگزاری مراسم هیئتها را فراهم کرده است. در دهه نخست محرم نیز در حدود ۲۰ میدان شهر، هیئتهای مذهبی با حمایت شهرداری برنامههای خود را برگزار کردند و مدیریت شهری نیز در حد وظایف خود در کنار آنان حضور داشت.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: محرمشهر نیز هر سال پس از دهه نخست و همزمان با کاهش برنامههای هیئتها یا انتقال بخشی از مراسم به فضاهای خانگی برگزار میشود و تلاش میکند فضای حسینی را در سطح شهر زنده نگه دارد و شهر را برای ورود به حال و هوای اربعین حسینی آماده کند؛ بنابراین این رویداد نه جایگزین هیئتهاست و نه رقیب آنها بلکه مکمل فعالیتهای مردمی و مذهبی در سطح شهر است.
زیبایینژاد در پاسخ به پرسشی درباره هزینههای برگزاری این رویداد در شرایط پس از جنگ اخیر نیز گفت: شهرداری تهران هیچگاه مسئولیتهای اجتماعی خود را نادیده نگذاشته است. همانطور که در ایام جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، تمام ظرفیت خود را برای کمک به شهروندانی که دچار آسیب شده بودند به کار گرفت، امروز نیز این خدمات ادامه دارد.
وی افزود: شهردار تهران همواره تأکید دارد که کمک به مردم آسیبدیده وظیفه مدیریت شهری است، نه اقدامی فراتر از وظایف. به همین دلیل شهرداری تهران از همان روزهای نخست، امکاناتی همچون اسکان موقت در هتلها، حمایت از خانوادههای آسیبدیده و اقدامات مربوط به بازسازی واحدهای خسارتدیده را در دستور کار قرار داد و در این زمینه کوتاهی نکرده است.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران تأکید کرد: اینکه تصور کنیم به دلیل وجود برخی مشکلات باید فعالیتهای فرهنگی، آیینی و مناسبتی را متوقف کنیم، نگاه درستی نیست. مدیریت شهری وظایف متنوعی برعهده دارد و باید همزمان در حوزههای خدمات شهری، اجتماعی، عمرانی و فرهنگی به مردم خدمترسانی کند. فعالیتهای فرهنگی نیز بخشی از مأموریتهای مدیریت شهری است و نمیتوان آن را تعطیل کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات پیشبینیشده برای برگزاری مراسم در شرایط احتمالی بحران نیز اظهار کرد: اگر به روزهای آغاز جنگ اخیر بازگردیم، به یاد میآوریم که از همان روز نخست حملات، مردم در میادین شهر حضور پیدا کردند و اجتماعات مردمی شکل گرفت. در تمام روزهایی که تهران هدف تجاوز قرار داشت، مردم در صحنه بودند و حماسه آفریدند.
زیبایینژاد افزود: محرمشهر نیز یکی از همین میدانهای حضور مردم خواهد بود. مردم ایران نشان دادهاند که در کنار انقلاب، جمهوری اسلامی و رهبر خود ایستادهاند و در سختترین شرایط نیز میدان را ترک نمیکنند.
وی ادامه داد: امسال مراسم تحویل سال نو در میدان آزادی برگزار شد؛ در حالی که کشور در شرایط خاص قرار داشت. همچنین مراسم شبهای قدر نیز در میادین شهر برگزار شد و حتی در میدان انقلاب، همزمان با برگزاری مراسم، صدای پدافند و شلیک نیز به گوش میرسید اما مردم بدون آنکه محل را ترک کنند، در مراسم حضور داشتند و این حضور، جلوهای از ایستادگی و مقاومت ملت ایران بود.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه این روحیه در محرمشهر نیز ادامه خواهد داشت، گفت: میدان آزادی در ایام برگزاری این سوگواره، میدان حضور مردم، حماسه، خونخواهی و انتقام از مستکبران جهان خواهد بود و برنامهها با همان روحیه مقاومت و همبستگی مردمی برگزار میشود.
به گزارش شهر، زیبایینژاد همچنین درباره زمان برگزاری برنامهها اظهار کرد: برنامههای محرمشهر هر شب از ساعت ۱۹ آغاز میشود. پس از اقامه نماز مغرب و عشا، برنامههای رسمی روی سکوی اصلی اجرا خواهد شد و مجموعه برنامههای سوگواره تا ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت.