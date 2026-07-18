دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد:
اعتبار بالای مدارک فنیوحرفهای ایران در آلمان
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: گفت: ظرفیت و اعتبار بالای مدارک فنیوحرفهای جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورهای صنعتی از جمله آلمان، گواهی روشن بر جایگاه قابلاتکای نظام تعلیم و تربیت کشور است؛ جایگاهی که حفظ و تعالی آن در عرصههای بینالمللی، نیازمند هوشمندی در فرایندهای نظارتی و استمرارِ دقت در ارزشیابیهای علمی است.
به گزارش ایلنا، اولین جلسه دوره آموزشی ضمنخدمت سنجش و ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی، با هدف ارتقای سطح دانش حرفهای و بهبود فرآیندهای سنجش و ارزشیابی تحصیلی، به همت مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور و با مشارکت شورای عالی آموزش و پرورش، برگزار شد.
در این نشست، که با حضور محمود امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور، کارشناسان حوزههای سنجش و ارزشیابی، همچنین نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش همراه بود، بر اهمیت ارتقای دانش حرفهای کارشناسان و یکپارچهسازی رویکردهای تخصصی در فرآیند ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی تأکید شد.
امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، در سخنانی با اشاره به پیشینه تاریخی این موضوع، ارزشیابی مدارک را از مسائل دیرپای نظام آموزش و پرورش کشور دانست و گفت: شورای عالی آموزش و پرورش از بدو تأسیس تاکنون همواره با موضوع اعتباربخشی و ارزشیابی مدارک علمی و آموزشی مواجه بوده است؛ با این حال، برگزاری دورهای نظاممند و تخصصی برای آموزش این فرآیند، اقدامی نو و ارزشمند در مسیر علمیسازی و استانداردسازی رویهها به شمار میآید.
وی با تأکید بر ضرورت تحول در نظام ارزشیابی، تصریح کرد: در سالهای گذشته، فعالیت کارشناسان در کمیتههای ارزشیابی عمدتاً بر پایه تجربه فردی استوار بود؛ از این رو، طراحی و اجرای این دوره آموزشی گامی مؤثر برای انتقال تجربیات و تقویت بنیانهای کارشناسی است؛ فرآیندی که با توجه به ماهیت کاملاً تخصصی و پیچیدگیهای مبتنی بر ملاحظات حقوقی و آموزشی در حوزه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی، مستلزم صرف دقت علمی ویژهای در تولید محتوای آموزشی بود تا با گذار از رویههای سنتی، نظامی دقیق و قابلدفاع برای این حوزه تدوین گردد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، امانی در بخش دیگری از این نشست، با تبیین جایگاه راهبردی اعتبار مدارک تحصیلی گفت: مدرک تحصیلی، نماد اعتبار یک نظام آموزشی و به مثابه سرمایهی اجتماعی کشور است؛ بنابراین دقت در ارزشیابی آن، نهتنها مستقیماً بر سرنوشت شغلی و تحصیلی افراد اثرگذار است، بلکه حافظ اعتماد عمومی و ضامن صیانت از جایگاه ملی و بینالمللی آموزش و پرورش به شمار میآید.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، در ادامه با اشاره به اعتبار جهانیِ توانمندیهای دانشآموختگان ایرانی افزود: ظرفیت و اعتبار بالای مدارک فنیوحرفهای جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورهای صنعتی از جمله آلمان، گواهی روشن بر جایگاه قابلاتکای نظام تعلیم و تربیت کشور است؛ جایگاهی که حفظ و تعالی آن در عرصههای بینالمللی، نیازمند هوشمندی در فرایندهای نظارتی و استمرارِ دقت در ارزشیابیهای علمی است.
امانی در پایان با تأکید بر ضرورت ایجاد نظمی کارآمد، منسجم و قابلدفاع در فرآیند ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی، خاطرنشان کرد: این کارگاه تخصصی که برای تعمیق دانش و ارتقای مهارتهای حرفهای طراحی شده است، فراتر از یک دوره آموزشی، گامی برای ایجاد همافزایی راهبردی میان مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور، مرکز سنجش و شورای عالی آموزش و پرورش است تا با بهرهگیری از تجارب گذشته و پاسخگویی به نیازهای روز، گذار از تجربهمحوری سنتی به نظام آموزشی علمی، نظاممند و آیندهنگر را محقق سازیم؛ چرا که این حوزه مستقیماً با اعتبار علمی، اجتماعی و بینالمللی نظام تعلیم و تربیت کشور پیوند خورده است و وظیفه ما صیانت از این اعتبار از طریق استقرار نظامی دقیق و پاسخگو است.
گفتنی است، این کارگاه تخصصی در قالب ۶ جلسه آموزشی طراحی شده و هدف آن، ایجاد زمینهای برای تعمیق دانش، تبادل تجربه و ارتقای مهارتهای حرفهای در حوزه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی است.