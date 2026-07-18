تربت حیدریه، خط مقدم مقابله با بیماریهای مشترک انسان و دام است
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با سفر به شهرستان تربتحیدریه در نشست مشترکی با معاون استاندار و فرماندار ویژه، رئیس، اعضای هیئت رئیسه و جمعی از مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان، راهکارهای تقویت شبکه دیدهبانی سلامت را با هدف صیانت از سلامت عمومی در این منطقه استراتژیک بررسی کرد.
مرادی با تشریح مأموریتهای مرکز مدیریت بیماریهای واگیر تصریح کرد: وزارت بهداشت با بسیج تمامی ظرفیتها و توان عملیاتی خود، تضمین میکند که در شرایط بحرانی، هیچگونه خللی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نشود و مجموعه نظام سلامت خود را مکلف میداند تا با بهرهگیری از پروتکلهای دقیق، خدمات کامل و باکیفیت را در هر شرایطی به مردم ارائه دهد.
وی افزود: رصد و دیدهبانی دقیق برای شناسایی بهموقع بیماریها، اولویت نخست وزارت بهداشت برای پیشگیری از گسترش بحران در حوزه بیماریهای واگیر است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، با اشاره به جایگاه تربت حیدریه به عنوان یک نقطه کلیدی در شرق کشور، اظهار داشت: با توجه به نقش این شهرستان در دیدهبانی مرزی و همچنین فعالیتهای گسترده در زمینه بارانداز دام، تربت حیدریه خط مقدم مقابله با بیماریهای واگیر و مشترک انسان و دام است.
وی ضمن قدردانی از عملکرد این دانشگاه در مدیریت چالشهای حوزه بیماریها تأکید کرد: نهادهای همکار باید با نگاهی دغدغهمند و همافزایی بینبخشی، از تمامی ظرفیتهای منطقه برای پیشگیری از ورود و شیوع بیماریها استفاده کنند.
مرادی، تعاملات بینبخشی و تخصصگرایی در مجموعه سلامت تربت حیدریه را الگویی موفق برای سایر مناطق برشمرد و اذعان داشت: در این شهرستان، سلامت به یک اولویت همگانی تبدیل شده است، اما نباید فراموش کرد که حوزه بیماریهای واگیر، حوزهای بسیار حساس است؛ لذا هرگونه سادهانگاری میتواند دستاوردهای بزرگ را تهدید کند. مرادی تصریح کرد: استمرار آمادگی فعلی و دیدهبانی دقیق، تنها راه حفظ این دستاوردها در برابر تهدیدات نوپدید است.
وی ضمن دعوت از فعالان رسانه و همکاران نظام سلامت به اطلاعرسانی مسئولانه و مستند، از آنان خواست از انتشار اخبار غیرموثق که موجب نگرانی غیرضروری در جامعه میشود، خودداری کنند.
مرادی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم مدیریت هوشمندانه و آمادگی کامل تیمهای بهداشتی در تربت حیدریه، سطح پایداری و تابآوری نظام سلامت در برابر بحرانهای واگیر بیش از پیش ارتقا یابد.