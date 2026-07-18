بازدید سخنگوی دولت از بیمارستان شهید بقایی ۲ اهواز در پی حمله اخیر
در پی حمله اخیر دشمن به حوالی بیمارستان شهید بقایی ۲ اهواز، مرکز ارائه خدمات تخصصی و فوقتخصصی درمانی به بیماران مبتلا به سرطان بهویژه کودکان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، شامگاه جمعه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵، با همراهی سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان و حاتم بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، از این مرکز درمانی بازدید کرد.
به گزارش ایلنا از وبدا، این حضور در شرایطی انجام شد که بیمارستان بقایی ۲ با وجود تهدیدهای ناشی از حمله دشمن، روند ارائه خدمات درمانی به بیماران را بدون وقفه ادامه داده و کادر درمان نیز با حفظ آمادگی کامل، مراقبت از بیماران دارای شرایط ویژه را در اولویت قرار دادهاند.
در جریان این بازدید، خانم مهاجرانی با حضور در بخشهای مختلف بیمارستان، از نزدیک در جریان روند خدمترسانی به بیماران بستری قرار گرفت و از بیماران سرطانی، بهویژه کودکانی که به دلیل ضرورت ادامه روند درمان امکان ترخیص نداشتند، عیادت کرد.
همچنین وضعیت خدمات درمانی، شرایط بستری بیماران و نحوه استمرار ارائه خدمات پس از حادثه، مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم ارائه خدمات ایمن، مستمر و بدون اختلال به بیماران تأکید شد.
بیمارستان شهید بقایی ۲ اهواز بهعنوان یکی از مراکز مهم درمان بیماران مبتلا به سرطان در جنوب غرب کشور، نقش تعیینکنندهای در ارائه خدمات تخصصی درمان سرطان به بیماران دارد و بخش قابل توجهی از بیماران آن را کودکان و افرادی تشکیل میدهند که روند درمان آنان وابسته به دریافت منظم خدمات تخصصی، شیمیدرمانی، مراقبتهای حمایتی و پیگیریهای مستمر پزشکی است. از این رو، استمرار فعالیت این مرکز درمانی پس از حمله دشمن، از اهمیت ویژهای در حفظ چرخه درمان بیماران و جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیندهای درمانی برخوردار بوده است.
در این بازدید، مسئولان ضمن بررسی آخرین وضعیت بخشهای مختلف بیمارستان، روند بازگشت کامل خدمات درمانی، آمادگی نیروهای درمانی و پشتیبانی، شرایط زیرساختی مرکز و اقدامات انجامشده برای حفظ امنیت و تداوم خدمترسانی را ارزیابی کردند. همچنین از تلاشهای پزشکان، پرستاران، کارکنان و تمامی نیروهای حاضر در بیمارستان که در سختترین شرایط نیز ارائه خدمات درمانی به بیماران را متوقف نکردند، قدردانی شد.
بازدید از بیمارستان شهید بقایی ۲ اهواز در حالی انجام شد که حمله دشمن به حوالی این مرکز درمانی، نگرانیهایی را درباره سلامت بیماران آسیبپذیر، بهویژه کودکان مبتلا به سرطان، ایجاد کرده بود؛ با این حال، تلاش هماهنگ مجموعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، کادر درمان و مدیران حوزه سلامت موجب شد روند درمان بیماران بدون وقفه ادامه یابد و خدمات تخصصی این مرکز در کوتاهترین زمان ممکن به شرایط پایدار بازگردد.