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مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر:

آخرین پیمایش شیوع‌شناسی اعتیاد ۱۰ سال قبل انجام شده است

آخرین پیمایش شیوع‌شناسی اعتیاد ۱۰ سال قبل انجام شده است
کد خبر : 1814840
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مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه آخرین پیمایش رسمی، شیوع مصرف مواد در کشور را حدود ۴.۵ درصد برآورد کرده است.

به گزارش ایلنا؛ زهرا عابدینی با اشاره به آخرین وضعیت شیوع مصرف مواد مخدر در کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین پیمایش رسمی شیوع‌شناسی اعتیاد که حدود ۱۰ سال قبل انجام شده، میزان شیوع مصرف مواد در کشور حدود ۴.۵ درصد برآورد شده است. با توجه به ضرورت برخورداری از داده‌های دقیق و به‌روز، پیمایش ملی جدید شیوع‌شناسی اعتیاد به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال انجام است و نتایج آن پس از نهایی شدن، مبنای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد میزان شیوع مصرف مواد در میان دانش‌آموزان حدود ۱.۵ درصد است، در حالی که این میزان در میان دانشجویان بین ۲.۵ تا ۲.۷ درصد برآورد می‌شود. آمار مربوط به جامعه دانشجویی نیز بر اساس مطالعات و گزارش‌های ادواری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استخراج شده و در دانشگاه‌ها و مناطق مختلف کشور متغیر است.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه بیشترین میزان مصرف مواد در کشور در گروه سنی ۲۴ تا ۳۵ سال قرار دارد، گفت: این آمارها نشان می‌دهد که باید برنامه‌های پیشگیرانه به‌ویژه در گروه‌های نوجوان و جوان با جدیت بیشتری دنبال شود و محیط‌های آموزشی و دانشگاهی به عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اجرای برنامه‌های پیشگیری مورد توجه قرار گیرند.

به گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر، عابدینی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری مؤثر بدون آمار دقیق امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: نتایج پیمایش ملی جدید، تصویر روشن‌تری از وضعیت مصرف مواد در کشور ارائه خواهد کرد و زمینه طراحی برنامه‌های هدفمندتر و مبتنی بر شواهد علمی را برای دستگاه‌های مسئول فراهم می‌سازد.

وی خاطرنشان کرد: پایش مستمر وضعیت اعتیاد و رصد روندهای مصرف مواد، یکی از الزامات برنامه‌ریزی علمی در حوزه پیشگیری است و ستاد مبارزه با مواد مخدر تلاش می‌کند با اتکا به داده‌های معتبر، سیاست‌های پیشگیرانه را متناسب با شرایط روز کشور تدوین و اجرا کند.

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