اعلام اولویتهای جدید برای ثبت اعلام آمادگی متقاضیان تشرف به حج تمتع از امروز
در مرحله اعلام آمادگی حج تمتع 1406 که از 21 تیرماه آغاز شده است، امکان ثبت اعلام آمادگی برای دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج که تاریخ ودیعهگذاری آنان تا ۳۰ مهرماه ۱۳۸۶ میباشد نیز فراهم می شود تا از امروز شنبه ۲۷ تیرماه در سامانه «حج من» به آدرس my.haj.ir اعلام آمادگی خود را ثبت کنند.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت؛ اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، درباره فرآیند ثبت اعلام آمادگی دارندگان قبوض حج گفت: مرحله اعلام آمادگی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ از روز ۲۱ تیرماه بهصورت سراسری در سامانه «حج من» آغاز شده و تا روز جمعه ۲۶ تیرماه، بیش از 34000 نفر نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود اقدام کردهاند.
وی افزود: در هفته نخست از این مرحله، اولویت ثبت اعلام آمادگی صرفاً برای زائرانی فراهم شد که در کاروانهای حج تمتع سال ۱۴۰۵ نامنویسی کرده بودند، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، امکان اعزام و تشرف به سرزمین وحی را پیدا نکردند.
رضایی تصریح کرد: برای این متقاضیان در دو مرحله پیامک اطلاعرسانی ارسال و از آنان برای ثبت اعلام آمادگی دعوت به عمل آمد. و برای ادامه فرایند ثبت نام و تکمیل ظرفیت ها از امروز شنبه ۲۷ تیرماه امکان ثبت اعلام آمادگی برای دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۸۶ فراهم میشود و به مدت سه روز ادامه دارد و از سایر اولویتها نیز مطابق جدول زمانبندی، از طریق اطلاعیههای بعدی دعوت خواهد شد.
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت تأکید کرد: متقاضیان پیش از ثبت اعلام آمادگی، نسبت به بهروزرسانی اطلاعات فردی و اطلاعات حساب بانکی خود در سامانه «حج من» اقدام کنند.
وی افزود: پس از پایان مرحله اعلام آمادگی، متقاضیان باید با مراجعه به پزشکان معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت، معاینات و ارزیابیهای پزشکی را انجام دهند تا استطاعت جسمانی آنان برای تشرف به حج تمتع ۱۴۰۶ بررسی و تأیید شود. زمان مراجعه به پزشک و نوع آزمایشهای مورد نیاز نیز متناسب با شرایط هر متقاضی، از طریق پیامک اطلاعرسانی خواهد شد.
رضایی خاطرنشان کرد: پس از تأیید استطاعت جسمانی، مراحل بعدی ثبتنام شامل انجام پیش ثبتنام و سپس ثبت نام قطعی و انتخاب کاروان تا تکمیل فرآیند نامنویسی و پرداخت هزینههای مربوط، براساس برنامه زمانبندی و اطلاعیههای بعدی سازمان حج و زیارت اطلاعرسانی و انجام خواهد شد.