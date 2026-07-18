اطلاعیه درباره لغو امتحانات نهایی در چهار استان جنوبی کشور

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره هشت ستاد عالی آزمون های وزارت آموزش و پرورش با اشاره به استمرار شرایط ناپایدار در جنوب کشور، آمده است: آزمون‌های نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۸ و ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، صرفاً در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، امتحانات نهایی سایر استان‌ها و همچنین امتحانات بعدی در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، مطابق برنامه ابلاغی و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

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