اطلاعیه درباره لغو امتحانات نهایی در چهار استان جنوبی کشور
ستاد عالی آزمونهای وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که آزمونهای نهایی تمامی رشتههای تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم چهار استان جنوبی کشور(هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان) در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۸ و ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، لغو و به زمان دیگری موکول شد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره هشت ستاد عالی آزمون های وزارت آموزش و پرورش با اشاره به استمرار شرایط ناپایدار در جنوب کشور، آمده است: آزمونهای نهایی تمامی رشتههای تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۸ و ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، صرفاً در استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول میشود.
بر اساس این اطلاعیه، امتحانات نهایی سایر استانها و همچنین امتحانات بعدی در استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، مطابق برنامه ابلاغی و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.