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اعلام نتایج آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان در دولت

اعلام نتایج آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان در دولت
کد خبر : 1814744
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مرکز آموزش مدیریت دولتی از اعلام نتایج مرحله نخست «برنامه ملی تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد» و آغاز فرایند ارزیابی شایستگی‌های عمومی از سوی این مرکز خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرکز آموزش مدیریت دولتی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع داوطلبان می‌رساند با توجه به اتمام مرحله نخست ارزیابی «برنامه ملی تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد»، نتایج این مرحله روز پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه جامع آزمون‌های مرکز (https://azmoon.smtc.ac.ir) اعلام شد.

داوطلبان می‌توانند پس از ورود به سامانه مذکور، از طریق انتخاب گزینه «دریافت کارنامه» و سپس «مشاهده نتایج» نسبت به مشاهده و دریافت کارنامه خود اقدام کنند.

در این مرحله براساس امتیاز مکتسبه داوطلبان، افراد دارای بالاترین نمره به‌میزان ۴ برابر ظرفیت پذیرش و جنسیت اعلام شده برای هر کد شغل-محل، برای طی مرحله سنجش شایستگی‌های عمومی معرفی شده‌اند.

پس از اعلام نتایج، مرحله دوم ارزیابی با محوریت ارزیابی شایستگی‌های عمومی پذیرفته‌شدگان آغاز می‌شود.

داوطلبان در این مرحله در کانون ارزیابی مرکز و سایر کانون‌های ارزیابی مورد تأیید و تحت نظارت مستقیم مرکز بر اساس مدل مصوب و ۱۰ مؤلفه کلیدی مدیریتی مورد سنجش قرار خواهند گرفت.

در این اطلاعیه آمده است: زمان‌بندی دقیق و الزامات حضور در کانون‌های ارزیابی، متعاقباً و صرفاً از طریق پرتال و کانال‌های اطلاع‌رسانی رسمی مرکز اعلام خواهد شد.

مرکز آموزش مدیریت دولتی از تمام داوطلبان تقاضا دارد برای دریافت اخبار و اطلاعیه‌های بعدی، تنها به منابع رسمی این مرکز مراجعه کنند.

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