موضوع نامگذاری معبری به نام رهبر شهید به کجا رسید؟

به گزارش ایلنا، نرگس معدنی‌پور در خصوص نامگذاری معبری در تهران به نام رهبر شهید، اظهار کرد: برای این اقدام باید با دفتر مقام معظم رهبری هماهنگی صورت بگیرد. رئیس شورای شهر تهران ارتباطات و هماهنگی‌های لازم را با این مجموعه دارد و در نهایت پس از تأیید دفتر، نامگذاری انجام می‌شود.

وی با اشاره به نامگذاری معابر به نام فرماندهان شهید، خاطرنشان کرد: نامگذاری به نام برخی شهدا در جنگ ۱۲ روزه صورت گرفته است؛ چراکه تعداد معابر بزرگ در تهران برای نامگذاری به نام تمام این شهدا کافی نیست، لذا باید تدبیری در این خصوص اندیشیده شود.

به گزارش شهر، معدنی‌پور با بیان اینکه پیشنهاداتی به کمیسیون ارائه شده و در حال بررسی است، یادآور شد: با توجه به شرایط کشور و برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، هماهنگی‌ها با دستگاه‌های مختلف پس از این مراسم آغاز شد که با اخذ نظرات دستگاه‌ها، موارد جهت تصویب در صحن بررسی خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه ما تمام پیشنهادات برای نامگذاری معابر به نام رهبر شهید را بررسی کردیم، گفت: آنچه اهمیت دارد این است که دفتر مقام معظم رهبری نظر خود را اعلام کند. به طوری که پیشنهادات کارشناسی شده به دفتر اعلام و پس از تأیید در صحن شورا مطرح خواهد شد.

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