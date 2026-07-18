رئیس پلیس راه راهور:
بخشی از مسیرهای خروجی هرمزگان به مقصد فارس و کرمان بسته شد
رئیس پلیس راه راهور فراجا از انسداد موقت بخشی از محورهای ارتباطی استان هرمزگان در پی آسیب به پلها و تونلهای این استان خبر داد و گفت: عملیات بازگشایی مسیرها با همکاری پلیس راه و سازمان راهداری در حال انجام است و بهزودی حداقل یک مسیر عبوری بازگشایی خواهد شد.
به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سردار احمد کرمیاسد با تشریح آخرین وضعیت محورهای ارتباطی استان هرمزگان اظهار کرد: در پی حملات چند روز گذشته به برخی زیرساختهای حملونقل استان هرمزگان و همچنین آسیبهای وارد شده در بامداد امروز به تعدادی از پلها، تونلها و شریانهای ارتباطی، بخشی از مسیرهای خروجی این استان به سمت استانهای فارس و کرمان به صورت موقت مسدود شده است.
وی با بیان اینکه آسیبهایی در محورهای ارتباطی بندرعباس - بندرخمیر - لار و همچنین در مسیر بندرعباس به سمت حاجیآباد و کرمان وارد شده است، افزود: در حمله بامداد امروز، ۲ تونل واقع در محدوده ایستگاه بازرسی شهید میرزایی و همچنین پل پیش از این محدوده دچار آسیب شدند که این موضوع موجب اختلال در تردد خودروها در یکی از مهمترین شریانهای خروجی استان هرمزگان شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: هماکنون نیروهای پلیس راه، سازمان راهداری و سایر دستگاههای اجرایی بهصورت میدانی در محل حضور دارند و عملیات ایمنسازی، ارزیابی خسارت و بازگشایی مسیر با سرعت در حال انجام است.
سردار کرمیاسد با اشاره به آخرین اقدامات انجامشده گفت: بر اساس گزارشهای میدانی، پیشبینی میشود طی ساعات آینده حداقل یک مسیر عبوری برای تردد بازگشایی شود تا امکان عبور و مرور در این محور برقرار شود، هرچند ممکن است در مرحله نخست امکان بهرهبرداری همزمان از هر ۲ مسیر رفت و برگشت وجود نداشته باشد، اما با بازگشایی یک لاین، تردد بهصورت دوطرفه و تحت مدیریت ترافیکی برقرار خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر یک مسیر فرعی جایگزین برای تردد خودروهای سبک فعال شده و خودروهای سواری میتوانند از این مسیر برای تردد از بندرعباس به سمت استانهای فارس و کرمان استفاده کنند، اما تردد ناوگان سنگین تا اطلاع بعدی امکانپذیر نیست و بازگشایی این بخش منوط به پایان عملیات ایمنسازی و ترمیم زیرساختهای آسیبدیده خواهد بود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: آخرین وضعیت بازگشایی محورهای آسیبدیده و هرگونه تغییر در محدودیتهای ترافیکی از طریق پلیس راه راهور فراجا بهصورت مستمر اطلاعرسانی خواهد شد و از رانندگان درخواست میشود تا اطلاع بعدی از انجام سفرهای غیرضروری در این محورها خودداری کرده و پیش از حرکت، آخرین وضعیت راهها را از مراجع رسمی استعلام کنند.