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ممنوعیت تردد در آزادراه تهران–شمال و جاده چالوس

ممنوعیت تردد در آزادراه تهران–شمال و جاده چالوس
کد خبر : 1814625
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جانشین پلیس راه راهور فراجا، از تداوم ممنوعیت تردد در آزادراه تهران–شمال و محور چالوس در مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: تردد از آزادراه تهران–شمال و محور چالوس در مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است. 

وی افزود: در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب)، حدفاصل مرزن‌آباد تا انارک و همچنین حدفاصل پورکان تا بیلقان، ترافیک سنگین گزارش شده است. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت، محدوده‌های سه‌راهی چلاو و کلرد و همچنین در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های شنگلده، گزنک و رینه با ترافیک سنگین مواجه هستند. 

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای پرتردد کشور گفت: در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب، محدوده گیلاوند، در آزادراه پردیس–تهران و محور قدیم بومهن–تهران محدوده جاجرود، در آزادراه قم–تهران حدفاصل بهشت زهرا (س) تا میدان جهاد و همچنین در آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل حصارک تا گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین برقرار است. 

وی همچنین از ترافیک سنگین در محور فشم–تهران حدفاصل حاجی‌آباد تا شمیران و در محدوده‌های زردبند و قوچک خبر داد. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر، محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن و آزادراه تهران–پردیس در مسیر جنوب به شمال روان است. 

سرهنگ محبی با بیان اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، افزود: در حال حاضر دو محور شریانی بندرعباس–بندرخمیر و کهورستان–لار در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود هستند. 

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.

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