سردار جاویدان:
مرزبانان ایران در خط مقدم نبردی چند وجهی قرار دارند
فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم نبردی چند وجهی قرار دارد و عوامل مختلف از جمله دخالت امپریالیسم جهانی در این منطقه متاسفانه مرزهای ما با برخی از کشورهای همسایه را آبستن حوادث ناگوار کرده است.
به گزارش ایلنا، سردار علی اکبر جاویدان روز جمعه در دوازدهمین نشست فرماندهان مرزبانی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی ارتش پاکستان افزود: فقط طی سال میلادی ۲۰۲۵ و ۶ ماهه ۲۰۲۶ بیش از ۵۰۰ تن مواد مخدر را کشف کردهایم و ما این مسئله را راه آورد استعمار میدانیم.
وی افزود: متاسفانه طی یکسال گذشته به کرات شاهد حملات ناجوانمردانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه میهن عزیزمان ایران هستیم. این حملات با نقض آشکار قوانین بین المللی صورت گرفت. خسارات سنگینی به مجموعه مرزبانی جمهوری اسلامی ایران وارد آمد.
سردار جاویدان ادامه داد: متاسفانه در این سبک زندگی یک دشمن جنایتکار، فرمانده کل نیروهای مسلح و قائد و رهبر عزیز و فقید انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای را به شهادت رساند و برای ملت کشور ما این اقدام بسیار دشوار است.
فرمانده مرزبانی فراجا گفت: یقین دارم گسترش همکاریها بین اعضای پیمان میتواند ثمرات زیادی را برای همه کشورهای عضو همراه داشته باشد. مرزهای ما نه تنها خطوط جغرافیایی بلکه پلهای ارتباطی، تمدنها و فرهنگها هستند.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن بیش از ۸۷۵۰ کیلومتر مرز زمینی و آبی با ۱۵ کشور همسایه، از اساسیترین موقعیتهای ژئوپلیتیکی جهان برخوردار است. این حساسیت، مسئولیت سنگینی بر دوش من نهاده اما تجربه ثابت کرده که امنیت مرزها بدون همکاری جمعی ممکن نیست.
سردار جاویدان گفت: حفرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران از سایر اعضای پیمان در زمینه تبادل اطلاعات در مورد تهدیدات امنیتی منطقهای و فرامنطقهای درخواست همکاریهای نزدیک و کیفیتر را دارد.
فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: بیشک این تبادل اطلاعات میتواند به پیشگیری و مقابله با تهدیدات مشترک کمک کند. همکاریهای امنیتی نیازمند هماهنگی و همسویی در سطح سیاسی و دیپلماتیک میان اعضای سازمان شانگهای است.
وی افزود: این هماهنگی میتواند به اجماع منطقهای و اتخاذ رویکردهای مشترک در قبال تهدیدات امنیتی منجر شود. برقراری روابط بر مبنای صلح و دوستی، ضوابط روشن و احترام متقابل، رعایت قوانین بین المللی و قراردادها از کانالهای دیپلماتیک و در قالب سند منافع مشترک موجب امنیت پایدار در مرزها خواهد شد.
فرمانده مرزبانی فراجا گفت: متاسفانه طی یکسال گذشته به کرات شاهد حملات ناجوانمردانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه میهن عزیز ایران هستیم. این حملات با نقض آشکار قوانین بین المللی صورت گرفت. خسارات سنگینی به مجموعه مرزبانی جمهوری اسلامی ایران وارد آمد. متاسفانه در این سبک زندگی یک دشمن جنایتکار، فرمانده کل نیروهای مسلح و قائد و رهبر عزیز و فقید انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای را به شهادت رساند و برای مردم کشور ما این اقدام بسیار دشوار است.
وی افزود: در پی این اقدام متاسفانه تعداد زیادی از همکاران غیور بنده در مجموعه مرزبانی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. همچنین تعداد قابل توجهی از مرزبانان دلاور هم مجروح شدند. بیش از پنج میلیارد دلار به ابنیه، ساختمانها و پاسگاههای مرزی و تشریفات مرزبانی آسیب وارد شد.
سردار جاویدان گفت: در اینجا به عنوان فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران انتقاد صریح خودم را اعلام میکنم. انتظار ما این است که در بیانیه این اجلاس این اقدام جسورانه علیه تمامیت ارضی ایران به صراحت محکوم شود.
فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: ما معتقدیم پیمان شانگهای خود را حافظ امنیت جمعی و حاکمیت ملی کشورهای عضو معرفی میکند. نمیتواند در مقابل چنین تهاجم آشکاری سکوت اختیار کند. محکومیت این تجاوز گامی موثر در جهت تثبیت هنجارهای بین المللی و بازدارندگی موثر از تکرار مجدد چنین جنایاتی در منطقه خواهد بود.
وی گفت: آرزوی دیرینه ما جهانی است که در آن جنگ جای خود را به گفتوگو و مرزها جایگاه صلح و دوستی باشد.
به گزارش سایت پلیس، در پایان بار دیگر از میزبانی ارزشمند جمهوری اسلامی پاکستان سپاسگزاری میکنم و برای سربلندی همه ملتهای منطقه به ویژه کشورهای عضو سازمان صلح و پیشرفت همکاری شانگهای دعا میکنم.