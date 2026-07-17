وی با بیان اینکه از یک هفته پیش از وقوع حوادث اخیر در جنوب کشور، دستورالعمل افزایش خون‌گیری به تمامی پایگاه‌های استانی ابلاغ شده بود، افزود: با مدیریت شبکه ملی خون‌رسانی، ذخایر استان‌های جنوبی تقویت شد. بر این اساس، هنگام وقوع حملات دشمن و مجروحیت هموطنان، آمادگی کامل وجود داشت و هیچ‌گونه مشکلی در تأمین خون و فرآورده‌های مورد نیاز مجروحان گزارش نشد.

یکتاپرست در ادامه با تأکید بر محدودیت‌های فنی در نگهداری خون و فرآورده‌های آن تصریح کرد: فرآورده‌ای مانند پلاکت تنها سه روز قابلیت مصرف دارد و از سوی دیگر، هر اهداکننده تا سه ماه امکان اهدای مجدد نخواهد داشت. بنابراین، مدیریت فرآیند جمع‌آوری خون نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.

وی هشدار داد: مراجعه هیجانی افراد تحت تأثیر فراخوان‌های احساسی و خارج از نیازِ مدیریت‌شده، می‌تواند سازمان را در روزهای آینده برای تأمین پایدار ذخایر خونی، به‌ویژه در بخش فرآورده‌های حساس، با چالش مواجه کند.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی، از آن‌ها خواست از انتشار هرگونه فراخوان دعوت به اهدای خون بدون هماهنگی با این سازمان خودداری کنند.

وی تأکید کرد: در صورت نیاز فوری و اضطراری، مراتب صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی سازمان انتقال خون ایران به آگاهی مردم خواهد رسید.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، یکتاپرست در پایان با تأکید بر اینکه «نیاز به خون، یک نیاز همیشگی و روزمره است»، خاطرنشان کرد: بیمارانی همچون مبتلایان به سرطان، بیماران دیالیزی و تالاسمی به‌صورت مستمر به خون نیاز دارند؛ بنابراین از اهداکنندگان، به‌ویژه اهداکنندگان مستمر تقاضا داریم اهدای خون را در برنامه دائمی خود بگنجانند و از اکتفا کردن به فراخوان‌های هیجانی پرهیز کنند.