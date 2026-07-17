خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون مطرح کرد

تأمین نیاز خونی مجروحان حوادث اخیر/ هشدار نسبت به انتشار فراخوان‌های غیررسمی اهدای خون

تأمین نیاز خونی مجروحان حوادث اخیر/ هشدار نسبت به انتشار فراخوان‌های غیررسمی اهدای خون
کد خبر : 1814568
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون با بیان اینکه ذخایر خونی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد و تمامی نیازهای خونی مجروحان حوادث اخیر جنوب کشور به‌طور کامل تأمین شده است، نسبت به پیامدهای منفی انتشار فراخوان‌های غیررسمی و هیجانی برای اهدای خون هشدار داد و بر اهمیت تداوم اهدای خونِ برنامه‌ریزی‌شده تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، بابک یکتاپرست، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون، با اشاره به شرایط فعلی مراکز انتقال خون سراسر کشور اظهار کرد: وضعیت ذخایر خونی کشور در حال حاضر در شرایط مطلوبی قرار دارد و با پیش‌بینی‌های کمیته بحران سازمان، تدابیر لازم برای مدیریت شرایط از پیش اندیشیده شده بود.

وی با بیان اینکه از یک هفته پیش از وقوع حوادث اخیر در جنوب کشور، دستورالعمل افزایش خون‌گیری به تمامی پایگاه‌های استانی ابلاغ شده بود، افزود: با مدیریت شبکه ملی خون‌رسانی، ذخایر استان‌های جنوبی تقویت شد. بر این اساس، هنگام وقوع حملات دشمن و مجروحیت هموطنان، آمادگی کامل وجود داشت و هیچ‌گونه مشکلی در تأمین خون و فرآورده‌های مورد نیاز مجروحان گزارش نشد.

یکتاپرست در ادامه با تأکید بر محدودیت‌های فنی در نگهداری خون و فرآورده‌های آن تصریح کرد: فرآورده‌ای مانند پلاکت تنها سه روز قابلیت مصرف دارد و از سوی دیگر، هر اهداکننده تا سه ماه امکان اهدای مجدد نخواهد داشت. بنابراین، مدیریت فرآیند جمع‌آوری خون نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.

وی هشدار داد: مراجعه هیجانی افراد تحت تأثیر فراخوان‌های احساسی و خارج از نیازِ مدیریت‌شده، می‌تواند سازمان را در روزهای آینده برای تأمین پایدار ذخایر خونی، به‌ویژه در بخش فرآورده‌های حساس، با چالش مواجه کند.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی، از آن‌ها خواست از انتشار هرگونه فراخوان دعوت به اهدای خون بدون هماهنگی با این سازمان خودداری کنند.

وی تأکید کرد: در صورت نیاز فوری و اضطراری، مراتب صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی سازمان انتقال خون ایران به آگاهی مردم خواهد رسید.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، یکتاپرست در پایان با تأکید بر اینکه «نیاز به خون، یک نیاز همیشگی و روزمره است»، خاطرنشان کرد: بیمارانی همچون مبتلایان به سرطان، بیماران دیالیزی و تالاسمی به‌صورت مستمر به خون نیاز دارند؛ بنابراین از اهداکنندگان، به‌ویژه اهداکنندگان مستمر تقاضا داریم اهدای خون را در برنامه دائمی خود بگنجانند و از اکتفا کردن به فراخوان‌های هیجانی پرهیز کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل