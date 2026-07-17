پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست به اخباری درباره آهوهای جزیره خارگ
روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به به انتشار کلیپی در برخی صفحات مجازی با این ادعا که «آهوهای جزیره خارگ به دلیل ترس از صدای انفجار، زیستگاه خود را ترک کرده و به خیابانهای شهر پناه آوردهاند.» این ادعا را کاملاً بیاساس، فاقد هرگونه مستندات و مغایر با واقعیتهای موجود در جزیره خارگ اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه توضیح خود آورده است:« نخست آنکه، از زمان برقراری آتشبس و تا این تاریخ، هیچگونه انفجاری در جزیره خارگ رخ نداده است که بتوان حضور آهوها در سطح شهر را به آن نسبت داد. بنابراین، ارتباط دادن این تصاویر به وقوع انفجار یا تأثیرات جنگ، صرفاً یک روایت نادرست و فاقد پشتوانه است.»
روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین تاکید کرده است:« حضور آهوها در محدوده شهری خارگ نیز موضوع تازهای نیست این گونه ارزشمند دهههاست که در کنار مردم جزیره زندگی میکند. بنا بر روایتهای محلی، حدود یک قرن پیش یک جفت آهو به جزیره منتقل شد و با توجه به باورهای مردم، عدم شکار و همچنین قرار گرفتن خارگ تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، جمعیت این گونه به مرور افزایش یافته است.
در طول سالیان گذشته، آهوها همواره در محوطههای شهری، پارکها، جادهها و حتی تأسیسات نفتی جزیره آزادانه تردد کردهاند. این رفتار، نتیجه سالها همزیستی مسالمتآمیز با مردم خارگ، احساس امنیت و خو گرفتن این حیوانات با حضور انسان است و هیچ ارتباطی با ترس یا فرار از حادثهای خاص ندارد.
سازمان حفاظت محیط زیست نیز به صورت مستمر وضعیت این گونه را رصد میکند. بهرهبرداری از مخزن ۳۰ هزار لیتری آب ( در کل حدود ۵۰ هزار لیتر)، احداث آبشخورهای ویژه حیاتوحش، تأمین علوفه، مراقبتهای دامپزشکی و پایش مستمر جمعیت آهوها، بخشی از اقدامات انجامشده برای حفاظت از این سرمایه طبیعی ارزشمند است.
بر اساس اظهارات مسئولان اداره حفاظت محیط زیست خارگ، ادعای مطرحشده درباره پناه آوردن آهوها به دلیل صدای انفجار، به طور کامل رد شده و هیچ مستند علمی یا میدانی برای آن وجود ندارد.
امروزه جمعیت آهوهای جزیره خارگ به بیش از ظرفیت طبیعی جزیره رسیده که بخش عمده ای از آنها به صورت دستی نیز تغذیه میشوند. همین موضوع سبب شده است که این حیوانات بدون هراس در بخشهای مختلف جزیره مشاهده شوند؛ صحنهای که سالهاست برای مردم خارگ کاملاً عادی و شناخته شده است.
در پایان، انتظار میرود رسانهها و فعالان فضای مجازی، پیش از انتشار اخبار، نسبت به صحت اطلاعات اطمینان حاصل کرده و از انتشار مطالب غیرمستند و روایتهای خلاف واقع که موجب تشویش افکار عمومی و تحریف واقعیت میشود، خودداری کنند. اطلاعرسانی مسئولانه، امانتداری در نقل اخبار و احترام به حقیقت، مهمترین رسالت رسانهها در هر شرایطی است.»