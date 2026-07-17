پوشش ۹۸ درصدی واکسیناسیون فلج اطفال در ایران

به گزارش ایلنا از وبدا، قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در سفر به گناباد و در نشست با مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان، با تبیین نقش محوری مناطق شرقی در نظام مراقبت از بیماری‌ها، اظهار کرد: شرق کشور نه تنها یک سنگر دیدبانی، بلکه به مثابه یک دیوار محافظ در برابر ورود و شیوع بیماری‌های واگیر عمل می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت حساس کشورهای همسایه در کنترل بیماری‌های واگیر، افزود: نگاه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه نگاهی انسانی و برادرانه است، اما واقعیت‌های اپیدمیولوژیک ایجاب می‌کند که مراقبت‌های دقیق و هوشمندانه‌ای در مرزهای شرقی کشور برای حفظ سلامت عمومی اعمال شود.

مرادی با مقایسه شاخص‌های جهانی واکسیناسیون، قدرت نظام سلامت کشور را قابل‌توجه خواند و تصریح کرد: خوشبختانه پوشش واکسیناسیون فلج اطفال در ایران بین ۹۵ تا ۹۸ درصد است؛ این در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان، پوششی در حدود ۸۰ درصد دارند که این آمار، گویای توانمندی و جدیت نظام سلامت ایران در صیانت از جامعه در برابر بیماری‌هاست.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به درس‌های آموخته از همه‌گیری کرونا، تأکید کرد: بیماری‌های واگیر با متر و معیارهای معمول قابل سنجش نیستند و می‌توانند تمام ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی را مختل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تغییر پارادایم از «درمان‌محوری» به «پیشگیری‌محوری» تأکید کرد و گفت: بهترین استراتژی برای بیماری‌هایی مانند دیابت، پیشگیری از ابتلا است. همچنین در حوزه‌هایی مانند سلامت دهان و دندان، به جای صرف هزینه‌های گزاف برای تأمین یونیت‌های دندانپزشکی، باید بر نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری و ترویج سبک زندگی سالم در مدارس و مراکز آموزشی متمرکز شویم.

دکتر مرادی در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های کادر بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد، خاطرنشان کرد: امنیت سلامت مردم در گرو آمادگی، شناسایی زودهنگام کانون‌های بیماری و مدیریت هوشمندانه حوزه‌های سلامت، به‌ویژه در مناطق مرزی است که باید همچنان با قوت و دقت پیگیری شود.

عبدالجواد خواجوی، رییس دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیز در نشست مشترک با رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در سالن سینا دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد، بیماری‌های واگیر را فراتر از یک مسئله صرفاً درمانی دانست و گفت: گناباد به دلیل چابکی و پویایی، ظرفیت و فرصت مناسبی برای اجرای برنامه‌های ملی سلامت در مقیاس کوچک و سپس گسترش آن در سطح ملی دارد.

وی اظهار داشت: امروز بیماری‌های واگیر دیگر صرفاً مسئله‌ای در حوزه درمان نیستند، بلکه فراتر از آن، به امنیت سلامت، توسعه اجتماعی، اقتصاد سلامت، آموزش، محیط زیست، اعتماد عمومی و مشارکت مردمی گره خورده‌اند.

خواجوی با اشاره به تجربه همه‌گیری کووید-۱۹ افزود: این دوران به خوبی نشان داد که نظام‌های سلامت تا چه حد نیازمند مشارکت عمومی و اعتماد مردم هستند و اهمیت حوزه بهداشت را بیش از پیش برجسته کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این دانشگاه، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی گناباد دارای پنج مرکز تحقیقاتی است که از جمله می‌توان از مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت گناباد به عنوان یکی از معدود مراکز مصوب کشور در این زمینه یاد کرد؛ حضور متخصصان در حوزه‌های مختلف در این دانشگاه، فرصتی مغتنم برای هم‌افزایی، یادگیری و جهت‌دهی فعالیت‌ها در حوزه بیماری‌های واگیر فراهم کرده است.

خواجوی با بیان اینکه برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع از یکم مردادماه در شهرستان گناباد به عنوان یکی از 20 شهرستان فاز دوم اجرای این برنامه آغاز می‌شود، تصریح کرد: اجرای این برنامه ملی توجه مجموعه دانشگاه و سایر دستگاه‌ها را به حوزه بهداشت و پیشگیری افزایش داده است.

گفتنی است در ادامه این جلسه، معاونین و مشاوران دانشگاه و روسای دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی گناباد، به ارائه چالش‌ها، پیشنهادها و راهکارهای عملی برای تقویت تعامل و همکاری با مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت پرداختند.