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هشدار مهم پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به زائران عراق

هشدار مهم پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به زائران عراق
کد خبر : 1814474
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پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از زائران خواست پیش از سفر به عراق، از همراه نداشتن هرگونه مواد مخدر و داروهای ممنوعه اطمینان حاصل کنند.

به گزارش ایلنا، پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با ارسال پیامکی سراسری اعلام کرد: هر فردی که در کشور عراق نسبت به خرید، فروش، حمل، نگهداری یا مصرف مواد مخدر، حتی به میزان نیم گرم، و همچنین داروهای ممنوعه، حتی دو عدد قرص، اقدام کند، بر اساس قوانین این کشور به پرداخت جریمه نقدی ۵ میلیون دینار عراق و یک سال حبس محکوم خواهد شد.

در این پیام از زائران و مسافران خواسته شده است پیش از عزیمت به عراق، از همراه نداشتن هرگونه مواد مخدر و داروهای ممنوعه اطمینان حاصل کرده و قوانین کشور میزبان را به‌طور کامل رعایت کنند.

انتهای پیام/
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