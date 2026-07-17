هشدار مهم پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به زائران عراق
پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از زائران خواست پیش از سفر به عراق، از همراه نداشتن هرگونه مواد مخدر و داروهای ممنوعه اطمینان حاصل کنند.
به گزارش ایلنا، پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با ارسال پیامکی سراسری اعلام کرد: هر فردی که در کشور عراق نسبت به خرید، فروش، حمل، نگهداری یا مصرف مواد مخدر، حتی به میزان نیم گرم، و همچنین داروهای ممنوعه، حتی دو عدد قرص، اقدام کند، بر اساس قوانین این کشور به پرداخت جریمه نقدی ۵ میلیون دینار عراق و یک سال حبس محکوم خواهد شد.
در این پیام از زائران و مسافران خواسته شده است پیش از عزیمت به عراق، از همراه نداشتن هرگونه مواد مخدر و داروهای ممنوعه اطمینان حاصل کرده و قوانین کشور میزبان را بهطور کامل رعایت کنند.