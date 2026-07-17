آغاز رسمی برنامه پزشکی خانواده در شاهرود از اول مردادماه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به برنامهریزی دقیق برای اجرای برنامه «پزشکی خانواده» و نظام ارجاع در این شهرستان، از آغاز رسمی این طرح با پوشش جمعیتی ۱۸۴ هزار نفر از ابتدای مردادماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدحسن امامیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، با تبیین آخرین وضعیت اجرای برنامه «پزشکی خانواده» در این دانشگاه، اظهار داشت: اجرای این برنامه یکی از تکالیف قانونی دانشگاهها در ذیل برنامه هفتم توسعه و قوانین بالادستی است که با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
امامیان با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در زمره بیست دانشگاه نخست در این برنامه است، افزود: طبق برنامهریزیها، شهر شاهرود با جمعیتی بالغ بر ۱۸۴ هزار نفر به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است. وی با اشاره به حجم بالای کار در مقایسه با برخی شهرهای کوچکتر انتخابشده توسط سایر دانشگاهها، تأکید کرد: خوشبختانه با سازماندهیهای صورتگرفته، اقدامات لازم در حوزههای آموزش، اطلاعرسانی و هماهنگیهای بینبخشی با موفقیت انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه تمامی ذینفعان و نهادهای دخیل از جمله تأمین اجتماعی و بیمهها نسبت به اهداف برنامه توجیه شدهاند، تصریح کرد: مراکز درمانی ما آمادگی کامل دارند و تمامی فرایندهای ثبتنام انجام شده است. هماکنون در انتظار رفع برخی مشکلات جزئی در سامانههای وزارتی جهت نهایی شدن انتصاب خانوادهها به پزشکان و تیمهای سلامت هستیم تا انشاءالله از اول مردادماه، برنامه بهصورت رسمی وارد فاز اجرایی شود.
وی در ادامه با اشاره به آمادگی کادر تخصصی گفت: جلسات هماهنگی متعددی با متخصصان حوزه سرپایی و بستری برگزار شده و آموزشهای لازم به پزشکان ارائه شده است. همچنین روند هماهنگیها با سازمان تأمین اجتماعی برای بهرهگیری از ظرفیت پزشکان این سازمان در جهت اجرای هرچه بهتر این طرح در حال بهبود است.
امامیان در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه جزئیات فنی این طرح بسیار گسترده است، اما تمامی اقدامات لازم برابر جدول زمانبندی ابلاغی وزارت بهداشت طی شده و این دانشگاه آماده است تا با همکاری ستاد مرکزی وزارت بهداشت، گام مؤثری در ارتقای نظام سلامت و اجرای نظام ارجاع در منطقه بردارد.