جزئیات ۶ تصادف فوتی در هفته گذشته تهران

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور در توضیح تصادفات در هفته ای که گذشت گفت: متاسفانه در روز شنبه مورخ ۲۰ تیر ماه ۳ حادثه مرگبار در نقاط مختلف پایتخت ثبت شده است. حادثه اول شنبه ساعت ۰۴:۱۲ بامداد رخ داد. این سانحه در مسیر شرق به غرب بزرگراه هاشمی رفسنجانی، بعد از بزرگراه یادگار امام(ره)، قبل از اشرفی اصفهانی به وقوع پیوست، که در آن راننده یک دستگاه سواری تویوتا به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با موانع حاشیه راه برخورد کرده و واژگون می‌شود. در پی این اتفاق راننده آن (جوانی ۲۵ ساله )در اثر شدت صدمات وارده جان خود را از دست داد.

وی افزود: حادثه‌ دوم شنبه ساعت ۰۶:۴۵ صبح رخ داد. این سانحه در لاین اصلی بزرگراه شهید همت به شرق، بعد از بزرگراه امام علی(ع) رخ داد. که در آن راننده یک دستگاه سواری به علت تخطی از سرعت مطمئنه با عابرپیاده‌ای که به صورت ناایمن در حال تردد غیرمجاز از عرض بزرگراه مذکور بود ، برخورد می‌کند که در پی این اتفاق عابرپیاده (مردی ۳۵ ساله) در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد. همچنین حادثه سوم شنبه ساعت ۰۷:۰۷ صبح رخ داد. این حادثه در مسیر جاده مخصوص، شهرک استقلال، زیر گذر قبل خیابان ساسان اتفاق افتاد. که در آن راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شد. در اثر این حادثه راننده موتورسیکلت (مردی ۳۵ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه وارده در صحنه تصادف در دم جان باخت.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: چهارمین حادثهٔ مرگبار هفتهٔ گذشته، روز یکشنبه ۲۱ تیرماه رخ داد.یکشنبه شب حوالی ساعت ۲۰:۴۵ ، در بزرگراه شهید محلاتی، بعد از پل آهنگ ، روبروی درمانگاه ولی الله ، بی‌احتیاطی راننده یک دستگاه موتور سیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه باعث واژگونی موتور می‌شود. در پی این حادثه راننده موتورسیکلت (مردی ۵۴ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و صدمات وارده در دم جان خود را از دست داد.

موسوی‌پور درباره حادثه پنجم گفت: حادثه پنجم چهارشنبه ۲۴ تیرماه در ساعت ۰۱:۱۸ در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید چمران، نرسیده به پارک وی، جنب هتل استقلال بوقوع پیوست که در آن راننده یک دستگاه سواری با عابرپیاده‌ای که قصد تردد غیر ایمن و غیر مجاز از عرض بزرگراه مذکور را داشت برخورد می‌کند و در اثر این حادثه عابرپیاده( مردی ۵۰ ساله) در اثر شدت ضربات وارده در دم فوت شد.

سردار موسوی‌پور در ادامه درباره آخرین تصادف فوتی ثبت شده در روز پنج‌شنبه ۲۵ تیر ماه گفت: حادثه آخر در ساعت ۰۵:۰۴ بامداد ،در بزرگراه بسیج به شمال، بعد از سه راه افسریه،جنب خیابان ۱۰ ، اول خط ویژه(BRT) رخ داد. در این سانحه راننده یک دستگاه کامیون ولوو به علت عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی با جداول ابتدای خط ویژه برخورد کرده و واژگون می‌شود که در پی این اتفاق راننده آن ( مردی ۴۴ ساله) در دم جان خود را از دست داد.

وی در پایان اظهار داشت: از رانندگان عزیز تقاضا داریم با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی، زندگی را به کام خود و دیگران تلخ نکنند؛ همچنین از عابران پیاده مصرانه می‌خواهیم برای عبور از عرض بزرگراه‌ها تنها از پل‌های عابر پیاده استفاده کنند. پلیس راهور تهران بزرگ، با نگاهی سخت‌گیرانه، با هرگونه تخلفی که امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازد، قاطعانه برخورد خواهد کرد. به یاد داشته باشید؛ رسیدن دیرتر، بهتر از هرگز نرسیدن است.

انتهای پیام/