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معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر:

پژوهشکده گیاهان دارویی ظرفیت پاسخگویی به بخش مهمی از نیازهای درمانی کشور را دارد

پژوهشکده گیاهان دارویی ظرفیت پاسخگویی به بخش مهمی از نیازهای درمانی کشور را دارد
کد خبر : 1814454
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معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر به همراه جمعی از مدیران این ستاد با حضور در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، از توانمندی‌ها، زیرساخت‌ها و دستاوردهای پژوهشی این مجموعه بازدید کردند و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور برای توسعه سبد درمانی و تأمین نیازهای حوزه درمان اعتیاد تأکید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛  امیرحسین یاوری؛ معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، به همراه  سلیمان عباسی؛ مدیرکل درمان،  مجید قربانی؛ مشاور دبیرکل ستاد در امور درمان و معصومه مشهدی، مدیرکل مبارزه با مواد مخدر، با حضور در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی از توانمندی‌ها، زیرساخت‌ها و دستاوردهای پژوهشی این مجموعه بازدید کردند.

در جریان این بازدید، هیأت اعزامی ستاد با  نسرین قوامی؛ رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی و اردشیر قادری، معاون پژوهشی پژوهشکده، دیدار کرده و درباره ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه این مرکز و زمینه‌های همکاری مشترک به گفت‌وگو پرداختند.

 یاوری در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند علمی کشور اظهار کرد: این بازدید بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران از توانمندی‌های ملی قابل توجهی برای رفع بسیاری از نیازها و چالش‌های خود برخوردار است و تنها با اتکا به این ظرفیت‌ها و حمایت از مراکز علمی و پژوهشی می‌توان بخش مهمی از مشکلات را برطرف کرد.

وی افزود: پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی به تنهایی توان تأمین بخش قابل توجهی از نیاز کشور در حوزه تولید مواد اولیه دارویی را دارد و لازم است با نگاه حمایتی، استفاده از ظرفیت‌های این مجموعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر هدف از این بازدید را شناسایی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور برای توسعه همکاری‌های مشترک عنوان کرد و گفت: در این نشست، موضوعاتی از جمله توسعه سبد درمانی، پژوهش‌های مرتبط با گیاهان دارویی و بررسی ظرفیت‌های علمی در حوزه‌های مورد نیاز درمان و پیشگیری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی تأکید کرد: استفاده از توان مراکز پژوهشی داخلی، علاوه بر تقویت خودکفایی علمی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات درمانی و توسعه راهکارهای نوین در حوزه درمان اعتیاد باشد.

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