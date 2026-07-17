معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر:
پژوهشکده گیاهان دارویی ظرفیت پاسخگویی به بخش مهمی از نیازهای درمانی کشور را دارد
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر به همراه جمعی از مدیران این ستاد با حضور در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، از توانمندیها، زیرساختها و دستاوردهای پژوهشی این مجموعه بازدید کردند و بر بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی کشور برای توسعه سبد درمانی و تأمین نیازهای حوزه درمان اعتیاد تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ امیرحسین یاوری؛ معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، به همراه سلیمان عباسی؛ مدیرکل درمان، مجید قربانی؛ مشاور دبیرکل ستاد در امور درمان و معصومه مشهدی، مدیرکل مبارزه با مواد مخدر، با حضور در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی از توانمندیها، زیرساختها و دستاوردهای پژوهشی این مجموعه بازدید کردند.
در جریان این بازدید، هیأت اعزامی ستاد با نسرین قوامی؛ رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی و اردشیر قادری، معاون پژوهشی پژوهشکده، دیدار کرده و درباره ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه این مرکز و زمینههای همکاری مشترک به گفتوگو پرداختند.
یاوری در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند علمی کشور اظهار کرد: این بازدید بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران از توانمندیهای ملی قابل توجهی برای رفع بسیاری از نیازها و چالشهای خود برخوردار است و تنها با اتکا به این ظرفیتها و حمایت از مراکز علمی و پژوهشی میتوان بخش مهمی از مشکلات را برطرف کرد.
وی افزود: پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی به تنهایی توان تأمین بخش قابل توجهی از نیاز کشور در حوزه تولید مواد اولیه دارویی را دارد و لازم است با نگاه حمایتی، استفاده از ظرفیتهای این مجموعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر هدف از این بازدید را شناسایی ظرفیتهای علمی و پژوهشی کشور برای توسعه همکاریهای مشترک عنوان کرد و گفت: در این نشست، موضوعاتی از جمله توسعه سبد درمانی، پژوهشهای مرتبط با گیاهان دارویی و بررسی ظرفیتهای علمی در حوزههای مورد نیاز درمان و پیشگیری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی تأکید کرد: استفاده از توان مراکز پژوهشی داخلی، علاوه بر تقویت خودکفایی علمی، میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات درمانی و توسعه راهکارهای نوین در حوزه درمان اعتیاد باشد.