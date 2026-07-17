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۳۸ شهید و ۴۰۰ مجروح در پی حملات آمریکا به ایران در تیرماه

۳۸ شهید و ۴۰۰ مجروح در پی حملات آمریکا به ایران در تیرماه
کد خبر : 1814426
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رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت از شهادت ۳۸ و مصدومیت بیش از ۴۰۰ نفر در پی حمله به کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسین کرمان‌پور در شبکه اجتماعی "X" نوشت:  «در ‌جنگ تیرماه، تا ساعت ۶:۳۰ صبح ۲۶ تیر، شمار مصدومین حملات آمریکا از ۴۰۰ نفر عبور و ۳۸ نفر هموطن شهید شدند؛ در میان آنان ۲۲ زن مصدوم، ۳ زن شهید، ۹ مصدوم زیر ۱۸ سال و یک شهید زیر ۱۸ سال دیده می‌شود. ۴۷ نفر بستری و نیازمند دعای مردم عزیز.

سلامت، نخستین قربانی جنگ است.»

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