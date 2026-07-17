به گزارش ایلنا، احمد معظمی با تاکید بر عزم جدی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران بر ساخت و ساز‌های غیرمجاز در پایتخت تصریح کرد: شرکت شهربان در ۱۱ منطقه که دارای حریم هستند، مأموریت دارد و با ۳۳۳ نفر نیرو و ۴۴ دستگاه خودرو و همچنین بهره مندی از موتورسیکلت (برای مناطقی که دارای مسیر صعب العبور هستند) در راستای ممانعت از ساخت و ساز‌های غیرمجاز فعالیت می‌کند.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران، افزود: در نظارت هوشمند، نیرو‌های شرکت شهربان روزانه در حال گشت زنی بوده و با استفاده از سامانه جامع شهربان به صورت آنلاین نسبت به ثبت وقایع در نواحی و گزارش دهی تخلفات اقدام می‌کنند.

معظمی همچنین با اشاره به آمار‌ها در خصوص برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز در پایتخت، گفت: با همکاری اداره کل حریم معاونت شهرسازی و معماری و شهرداران نواحی، بعد از شناسایی و ثبت تخلفات در حریم و طی مراحل قانونی، این تخلفات رفع اثر می‌شود، به عنوان مثال در سال ۱۴۰۴، در مجموع ۲۱۴۱۹۴ متر مربع از ساخت و ساز‌های غیر مجاز پس از شناسایی، رفع اثر شده‌اند.

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