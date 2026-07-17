رهاکردن سگ برای فرار از دست پلیس

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد مقدسی، سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری چند مالخر اموال سرقتی و کشف مقادیری اموال مسروقه در محدوده کلانتری ۱۱۱ هفت‌چنار خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در اجرای دستور دادستان ناحیه ۱۰ تهران مبنی بر جمع‌آوری مالخران و معتادان متجاهر، مأموران تیم تجسس کلانتری ۱۱۱ هفت‌چنار با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به تعدادی از پاتوق‌های شناسایی‌شده در سطح حوزه استحفاظی اعزام شدند.

سرهنگ مقدسی افزود: مأموران در بازرسی از یکی از این پاتوق‌ها، چند نفر را در حال بسته‌بندی اموالی شامل سه عدد فن خودروی سانتافه، یک ایربگ خودروی اپتیما، تعدادی آچار رینگی و جعبه‌ابزار مشاهده کردند که بررسی‌های اولیه نشان داد تمامی اقلام، سرقتی بوده و متهمان در زمینه خرید و نگهداری اموال مسروقه فعالیت دارند.

وی ادامه داد: متهمان با مشاهده مأموران قصد فرار داشتند و برای جلوگیری از دستگیری، سگ خانگی خود را به سمت مأموران رها کردند، اما مأموران با حفظ خونسردی، به‌کارگیری شگردهای پلیسی و رعایت اصول ایمنی، موفق شدند بدون آسیب‌دیدگی، متهمان را دستگیر و به کلانتری منتقل کنند.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: در بررسی سوابق متهمان مشخص شد آنان دارای سابقه ارتکاب جرائم مرتبط با سرقت هستند و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است. همچنین اقدامات لازم برای شناسایی مالباختگان و استرداد اموال کشف‌شده در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ مقدسی با تأکید بر اینکه مالخران یکی از عوامل اصلی تداوم چرخه سرقت هستند، اظهار داشت: برخورد با مالخران و افرادی که اقدام به خرید و فروش اموال مسروقه می‌کنند، از اولویت‌های پلیس در مقابله با سرقت است و این افراد همانند سارقان در برابر قانون مسئول بوده و با برخورد قاطع پلیس و دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مالخران، خرید و فروش اموال مشکوک یا نگهداری اموال سرقتی، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و برخورد قانونی اقدام شود.

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