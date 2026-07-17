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رهاکردن سگ برای فرار از دست پلیس

رهاکردن سگ برای فرار از دست پلیس
کد خبر : 1814394
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سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری چند مالخر اموال سرقتی در محدوده کلانتری ۱۱۱ هفت‌چنار خبر داد و گفت: متهمان برای جلوگیری از دستگیری، سگ خانگی خود را به سمت مأموران رها کردند که این اقدام نیز مانع اجرای عملیات پلیس نشد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد مقدسی، سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری چند مالخر اموال سرقتی و کشف مقادیری اموال مسروقه در محدوده کلانتری ۱۱۱ هفت‌چنار خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در اجرای دستور دادستان ناحیه ۱۰ تهران مبنی بر جمع‌آوری مالخران و معتادان متجاهر، مأموران تیم تجسس کلانتری ۱۱۱ هفت‌چنار با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به تعدادی از پاتوق‌های شناسایی‌شده در سطح حوزه استحفاظی اعزام شدند.

سرهنگ مقدسی افزود: مأموران در بازرسی از یکی از این پاتوق‌ها، چند نفر را در حال بسته‌بندی اموالی شامل سه عدد فن خودروی سانتافه، یک ایربگ خودروی اپتیما، تعدادی آچار رینگی و جعبه‌ابزار مشاهده کردند که بررسی‌های اولیه نشان داد تمامی اقلام، سرقتی بوده و متهمان در زمینه خرید و نگهداری اموال مسروقه فعالیت دارند.

وی ادامه داد: متهمان با مشاهده مأموران قصد فرار داشتند و برای جلوگیری از دستگیری، سگ خانگی خود را به سمت مأموران رها کردند، اما مأموران با حفظ خونسردی، به‌کارگیری شگردهای پلیسی و رعایت اصول ایمنی، موفق شدند بدون آسیب‌دیدگی، متهمان را دستگیر و به کلانتری منتقل کنند.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: در بررسی سوابق متهمان مشخص شد آنان دارای سابقه ارتکاب جرائم مرتبط با سرقت هستند و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است. همچنین اقدامات لازم برای شناسایی مالباختگان و استرداد اموال کشف‌شده در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ مقدسی با تأکید بر اینکه مالخران یکی از عوامل اصلی تداوم چرخه سرقت هستند، اظهار داشت: برخورد با مالخران و افرادی که اقدام به خرید و فروش اموال مسروقه می‌کنند، از اولویت‌های پلیس در مقابله با سرقت است و این افراد همانند سارقان در برابر قانون مسئول بوده و با برخورد قاطع پلیس و دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مالخران، خرید و فروش اموال مشکوک یا نگهداری اموال سرقتی، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و برخورد قانونی اقدام شود.

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