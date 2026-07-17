اجرای طرح «آرامش در شهر» با پاکسازی بوستانها و برخورد با خردهفروشان
طرح امنیت محلهمحور «آرامش در شهر» با هدف ارتقای امنیت عمومی، پاکسازی بوستانها، جمعآوری معتادان متجاهر، دستگیری خردهفروشان مواد مخدر و برخورد با موتورسواران متخلف در محدوده سرکلانتری سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ به اجرا درآمد.
به گزارش ایلنا، طرح امنیت محلهمحور «آرامش در شهر» با هدف ارتقای امنیت عمومی، پاکسازی بوستانها، جمعآوری معتادان متجاهر، دستگیری خردهفروشان مواد مخدر و برخورد با موتورسواران متخلف در محدوده سرکلانتری سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ به اجرا درآمد.
در راستای اجرای طرح امنیت محلهمحور «آرامش در شهر»، عوامل انتظامی سرکلانتری سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با همکاری کلانتریهای تابعه و کلانتری ۱۴۵ ونک، طرح پاکسازی بوستانها، پارکها و معابر عمومی را با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت شهروندان به اجرا گذاشتند.
این طرح با نظارت مستقیم سرکلانتری سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، اجرا شد و در جریان آن مأموران ضمن پاکسازی نقاط جرمخیز، نسبت به دستگیری خردهفروشان مواد مخدر، جمعآوری معتادان متجاهر و برخورد قانونی با موتورسواران متخلف اقدام کردند.
این اقدامات در راستای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای نظم عمومی و تأمین امنیت و آرامش شهروندان انجام شده و اجرای مستمر چنین طرحهایی با هدف حفظ امنیت محلهها و برخورد قاطع با قانونشکنان در دستور کار پلیس قرار دارد.