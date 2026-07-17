پایان فرار سارقان سابقهدار منزل در قلهک؛ حمله با چاقو هم نتیجه نداد
سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو سارق حرفهای منزل در محدوده کلانتری ۱۲۴ قلهک خبر داد و گفت: یکی از متهمان هنگام دستگیری با چاقو به مأموران حمله کرد، اما با اقدام بهموقع پلیس خلع سلاح و به همراه همدستش دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ کیانوش نظری، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری دو سارق حرفهای منزل در محدوده کلانتری ۱۲۴ قلهک خبر داد و اظهار داشت: پس از تجزیه و تحلیل سرقتهای منزل و شناسایی نقاط جرمخیز، گشتزنیهای هدفمند مأموران و تیمهای عملیاتی این کلانتری برای پیشگیری و دستگیری سارقان در سطح حوزه استحفاظی افزایش یافت.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران به راننده یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ مشکوک شدند که وی با مشاهده خودروی پلیس بهسرعت از محل متواری شد. با توجه به اینکه مشخصات سارقان و خودروی مورد استفاده آنان از قبل در اختیار مأموران قرار داشت، هماهنگی لازم با سایر واحدهای عملیاتی انجام و اقدامات برای شناسایی و دستگیری متهمان آغاز شد.
سرهنگ نظری ادامه داد: مأموران با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی و همکاری شهروندان، موفق به شناسایی مخفیگاه سارقان شدند. در جریان عملیات دستگیری، یکی از متهمان که راه فراری برای خود متصور نبود، با یک قبضه چاقو به سمت مأموران حملهور شد.
وی تصریح کرد: مأموران با حفظ خونسردی و استفاده از تجهیزات و آموزشهای تخصصی، در اقدامی سریع و بهموقع، متهم را خلع سلاح و زمینگیر کرده و به همراه همدستش دستگیر کردند.
سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به سوابق متهمان گفت: بررسیهای انجامشده نشان داد هر دو متهم دارای بیش از ۱۰ فقره سابقه سرقت منزل هستند. همچنین مالک منزل مورد سرقت شناسایی و شکایت وی نیز اخذ شد.
سرهنگ نظری خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و با هماهنگی مقام قضایی، برای تکمیل تحقیقات و کشف سایر جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.
وی در پایان از شهروندان خواست با تجهیز منازل به تجهیزات ایمنی و بازدارنده، رعایت نکات حفاظتی و اعلام سریع موارد مشکوک از طریق سامانه ۱۱۰، پلیس را در پیشگیری از وقوع سرقت و ارتقای امنیت اجتماعی یاری کنند.