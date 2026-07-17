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کشف ۲۱ کیلو هروئین در عملیات مشترک پلیس پایتخت و ویژه غرب استان تهران

کشف ۲۱ کیلو هروئین در عملیات مشترک پلیس پایتخت و ویژه غرب استان تهران
کد خبر : 1814388
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف ۲۱ کیلوگرم هروئین و دستگیری یک قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر در عملیات مشترک مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت و پلیس ویژه غرب استان تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی عسگری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات مشترک مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت و پلیس ویژه غرب استان تهران که به کشف ۲۱ کیلوگرم هروئین و دستگیری یک سوداگر مرگ منجر شد، خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پی انجام اقدامات اطلاعاتی دریافتند یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر پس از مراجعه به مرزهای شرقی کشور، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر تهیه کرده و پس از انتقال آن به مخفیگاه خود در شهر جدید پرند، قصد انتقال محموله به تهران را دارد.

سرهنگ عسگری افزود: با توجه به اهمیت موضوع، اطلاعات به‌دست‌آمده در اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر ویژه غرب استان تهران قرار گرفت و با هماهنگی مقام قضایی، عملیات مشترک برای دستگیری متهم آغاز شد.

وی ادامه داد: پس از تکمیل رصدهای اطلاعاتی و شناسایی محل اختفای متهم، مأموران پلیس پایتخت با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر ویژه غرب استان تهران، در عملیاتی منسجم و غافلگیرانه وارد مخفیگاه وی شده و در بازرسی از محل، ۲۱ کیلوگرم هروئین کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اشاره به دستگیری متهم خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به مقر پلیس و انجام تحقیقات مقدماتی، با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ عسگری در پایان تأکید کرد: پلیس با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر که سلامت و امنیت جامعه را تهدید می‌کنند، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و اجرای عملیات هدفمند برای شناسایی و انهدام شبکه‌های قاچاق مواد مخدر به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

 

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