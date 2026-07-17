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سازمان هواشناسی اعلام کرد:

رگبار باران و رعدوبرق در برخی ارتفاعات کشور

رگبار باران و رعدوبرق در برخی ارتفاعات کشور
کد خبر : 1814385
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سازمان هواشناسی برای برخی ارتفاعات در شمال غربی و جنوب شرقی کشور رگبار باران پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، امروز در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، ارتفاعات جنوب سیستان‌وبلوچستان و شرق هرمزگان رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

بر اساس این اطلاعات در سایر نقاط کشور آسمانی صاف و جوی پایدار حاکم خواهد بود.

همچنین سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد: دریای خزر، شرق خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهد بود.

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