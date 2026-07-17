به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» روی عدد ۹۳ و در وضعیت «قابل قبول » قرار داشت. میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» نیز روی عدد ۹۶ و در شرایط قابل‌قبول است.