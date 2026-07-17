برگزاری آخرین نوبت آزمون‌ ارشد؛ اعلام نتایج اولیه در اواخر مرداد

به گزارش ایلنا، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ پس از دوبار تعویق زمانی در سه نوبت صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ تیر و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ با حضور بیش از ۶۵۱ هزار نفر در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان برگزار شده است.

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در اواخر مرداد ماه اعلام می شود و پس از انتخاب رشته نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ تا نیمه دوم مهرماه اعلام خواهد شد.

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