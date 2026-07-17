برگزاری آخرین نوبت آزمون ارشد؛ اعلام نتایج اولیه در اواخر مرداد
آخرین نوبت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در رشته های اصلی صبح امروز جمعه ۲۶ تیرماه در ۱۶۵ شهر کشور برگزار شد.
به گزارش ایلنا، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ پس از دوبار تعویق زمانی در سه نوبت صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ تیر و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ با حضور بیش از ۶۵۱ هزار نفر در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان برگزار شده است.
نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در اواخر مرداد ماه اعلام می شود و پس از انتخاب رشته نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ تا نیمه دوم مهرماه اعلام خواهد شد.