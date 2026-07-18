وجود ۲ میلیون بیمار مبتلا به مننوگسل در کشور/ شیوع بیماری در شهرهای گرمسیری بیشتر است

«مهری مهراد» رئیس نورواورولوژی بیمارستان شهدای تجریش، در خصوص شیوع بیماری مننوگسل در ایران به خبرنگار ایلنا گفت: مننگوسل یک اختلال در تکامل نخاع و ستون فقرات است به طوری که وقتی نوزاد پسر یا دختر به دنیا می آید، این عدم تکامل مشاهده می شود.درصد بسیار زیادی از این نوزادان مشکل تکامل مثانه دارند و در ادرار کردن کامل مشکل دارند و در اثر کامل خارج نشدن ادرار کلیه‌ها آسیب دیده و دیالیزی می‌شوند.

وی افزود: در حدود ۲ میلیون بیمار مبتلا به مننگوسل در کشور وجود دارد. این بیماری در استان‌های کردستان، خوزستان، گرگان و اراک بیشتر مشاهده شده است. برخی مناطق گرم مانند خوزستان این مشکل و عدم تکامل نخاع بیشتر وجود دارد.

مهراد در ادامه خاطرنشان کرد: بنیاد حمایت از بیماران مننگوسل را ایجاد کردیم، چراکه بسیاری پزشکان نمی‌توانند این بیماری را تشخیص دهند و مشکلات زیادی برای این بیماران ایجاد می‌شود.در تهران خدمات درمانی رایگان به این بیماران ارائه می‌شود و این نخستین مرکزی است که به بررسی این بیماری می‌پردازد.

به گفته وی، در دنیا آمار یک در صد هزار و اما در ایران یک در هزار تولد است. مراجعه به‌موقع ضروری است، زیرا در غیر این صورت، بسیاری از موارد از دست می‌رود. امروز بیمارانی داشته‌ایم که در سن ۲۷ سالگی تشخیص داده شده‌اند و تشخیص با تأخیر انجام شده است.

رییس دپارتمان نوروبیولوژی بیمارستان شهدای تجریش اظهار داشت: بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل باورهای غلط یا ترس از آموزش‌های تخصصی، از انجام این کار امتناع می‌کنند که نتیجه آن عفونت‌های مکرر و آسیب جدی به کلیه‌هاست. ما با برگزاری دوره‌های رایگان، تلاش می‌کنیم آموزش صحیح سوندگذاری را به‌عنوان یک ضرورتِ حیاتی برای پیشگیری از دیالیز، به فرهنگ عمومی تبدیل کنیم.

وی در پایان گفت: رسالت جامعه پزشکی فراتر از جراحی و تجویز دارو است و ارتقای سواد سلامت جامعه و شکستن سدهای روانی در برابر بیماری‌های مزمن، بخشی جدایی‌ناپذیر از وظایف پزشک و رسانه است.

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