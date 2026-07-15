به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی دولت، علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور و دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی، امروز به منظور بررسی زیرساخت‌های اربعین، به استان خوزستان سفر کرد.