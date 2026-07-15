قائممقام وزیر کشور برای بررسی زیرساختهای اربعین به خوزستان سفر کرد
قائممقام وزیر کشور و دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی با هدف بررسی روند آمادهسازی زیرساختهای اربعین، به استان خوزستان سفر کرد و از مرز شلمچه و پل شهرستان خرمشهر بازدید به عمل آورد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی دولت، علیاکبر پورجمشیدیان، قائممقام وزیر کشور و دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی، امروز به منظور بررسی زیرساختهای اربعین، به استان خوزستان سفر کرد.
پورجمشیدیان به همراه سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، از نخستین موکب مستقر در مسیر تردد زائران اربعین در مرز شلمچه بازدید کرد و از تلاشهای موکبداران و خادمان زائران اربعین حسینی قدردانی به عمل آورد.
دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی همچنین از پل شهرستان خرمشهر بازدید و آخرین وضعیت این زیرساخت را مورد بررسی قرار داد.