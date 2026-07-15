وی با قدردانی از قرارگاه جهادی الکفیل به‌عنوان مجری این اردوی بزرگ درمانی، افزود: حضور جهادگران، دندان‌پزشکان متخصص، دانشجویان و نیروهای داوطلب از نقاط مختلف کشور برای ارائه خدمات رایگان درمانی، جلوه‌ای ماندگار از روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و خدمت بی‌منت به مردم است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران همچنین از همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) در شناسایی، معرفی و ساماندهی مددجویان برای بهره‌مندی از خدمات تخصصی این اردو قدردانی کرد و این تعامل را گامی مؤثر در گسترش عدالت درمانی و افزایش دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به خدمات سلامت برشمرد.

کولیوند در ادامه از میزبانی و تلاش‌های جمعیت هلال‌احمر استان قم در برنامه‌ریزی، تأمین زیرساخت‌ها، پشتیبانی و هماهنگی‌های اجرایی این اردوی جهادی تقدیر کرد و گفت: تلاش شبانه‌روزی کارکنان، داوطلبان و عوامل اجرایی هلال‌احمر استان قم نقش مؤثری در برگزاری منظم و موفق این برنامه ملی و ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف داشت.

وی در پایان با قدردانی از تمامی جهادگران، دندان‌پزشکان، خیرین، داوطلبان و دستگاه‌های همکار، ابراز امیدواری کرد که تداوم این‌گونه اقدامات مشترک و مردم‌محور، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر اقشار نیازمند از خدمات تخصصی درمانی را فراهم و به ارتقای سلامت و کاهش محرومیت‌های درمانی در مناطق مختلف کشور کمک کند.