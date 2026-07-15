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قدردانی رئیس جمعیت هلال‌احمر از دست‌اندرکاران برگزاری اردوی جهادی دندان‌پزشکی «الکفیل» در قم

قدردانی رئیس جمعیت هلال‌احمر از دست‌اندرکاران برگزاری اردوی جهادی دندان‌پزشکی «الکفیل» در قم
کد خبر : 1813917
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رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌ها و همکاری مجموعه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری اردوی جهادی دندان‌پزشکی «الکفیل» در استان قم قدردانی کرد و این اقدام را جلوه‌ای موفق از هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی، جهادی و امدادی در‌ خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار دانست.

به گزارش ایلنا به  نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پیرحسین کولیوند با اشاره به برگزاری اردوی جهادی دندان‌پزشکی «الکفیل» در استان قم، اظهار کرد: این اردوی جهادی نمونه‌ای ارزشمند از هم‌افزایی نهادهای خدمت‌رسان، گروه‌های جهادی، خیرین و داوطلبان در مسیر تحقق عدالت در سلامت و ارائه خدمات درمانی به اقشار نیازمند است.

وی با قدردانی از قرارگاه جهادی الکفیل به‌عنوان مجری این اردوی بزرگ درمانی، افزود: حضور جهادگران، دندان‌پزشکان متخصص، دانشجویان و نیروهای داوطلب از نقاط مختلف کشور برای ارائه خدمات رایگان درمانی، جلوه‌ای ماندگار از روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و خدمت بی‌منت به مردم است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران همچنین از همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) در شناسایی، معرفی و ساماندهی مددجویان برای بهره‌مندی از خدمات تخصصی این اردو قدردانی کرد و این تعامل را گامی مؤثر در گسترش عدالت درمانی و افزایش دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به خدمات سلامت برشمرد.

کولیوند در ادامه از میزبانی و تلاش‌های جمعیت هلال‌احمر استان قم در برنامه‌ریزی، تأمین زیرساخت‌ها، پشتیبانی و هماهنگی‌های اجرایی این اردوی جهادی تقدیر کرد و گفت: تلاش شبانه‌روزی کارکنان، داوطلبان و عوامل اجرایی هلال‌احمر استان قم نقش مؤثری در برگزاری منظم و موفق این برنامه ملی و ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف داشت.

وی در پایان با قدردانی از تمامی جهادگران، دندان‌پزشکان، خیرین، داوطلبان و دستگاه‌های همکار، ابراز امیدواری کرد که تداوم این‌گونه اقدامات مشترک و مردم‌محور، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر اقشار نیازمند از خدمات تخصصی درمانی را فراهم و به ارتقای سلامت و کاهش محرومیت‌های درمانی در مناطق مختلف کشور کمک کند.

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