رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت:
شمار مصدومان حملات تیرماه از ۳۰۰ نفر گذشت
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: آمار مصدومان حملات تیرماه تا ساعت ۱۲ ظهر امروز از ۳۰۰ نفر گذشته و تاکنون ۳۵ نفر از هموطنان به شهادت رسیدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به شرح زیر است:
«آمار مصدومان حملات تیرماه تا ساعت ۱۲ ظهر امروز از ۳۰۰ نفر گذشت و متأسفانه ۳۵ هموطن به شهادت رسیدند؛ در میان شهدا، ۲ بانو و یک نوجوان زیر ۱۸ سال دیده میشود. هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان بیشترین آسیب را داشتهاند. ۷۲ مجروح همچنان بستریاند؛ برای سلامتیشان دعا کنیم.»