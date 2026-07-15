شمار مصدومان حملات تیرماه از ۳۰۰ نفر گذشت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به شرح زیر است:

«آمار مصدومان ⁧حملات تیرماه⁩ تا ساعت ۱۲ ظهر امروز از ۳۰۰ نفر گذشت و متأسفانه ۳۵ هم‌وطن به شهادت رسیدند؛ در میان شهدا، ۲ بانو و یک نوجوان زیر ۱۸ سال دیده می‌شود. هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان بیشترین آسیب را داشته‌اند. ۷۲ مجروح همچنان بستری‌اند؛ برای سلامتی‌شان دعا کنیم.»

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