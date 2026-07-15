خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت:

شمار مصدومان حملات تیرماه از ۳۰۰ نفر گذشت

شمار مصدومان حملات تیرماه از ۳۰۰ نفر گذشت
کد خبر : 1813883
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: آمار مصدومان حملات تیرماه تا ساعت ۱۲ ظهر امروز از ۳۰۰ نفر گذشته و تاکنون ۳۵ نفر از هم‌وطنان به شهادت رسیده‌اند.

 

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به شرح زیر است: 

«آمار مصدومان ⁧حملات تیرماه⁩ تا ساعت ۱۲ ظهر امروز از ۳۰۰ نفر گذشت و متأسفانه ۳۵ هم‌وطن به شهادت رسیدند؛ در میان شهدا، ۲ بانو و یک نوجوان زیر ۱۸ سال دیده می‌شود. هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان بیشترین آسیب را داشته‌اند. ۷۲ مجروح همچنان بستری‌اند؛ برای سلامتی‌شان دعا کنیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل