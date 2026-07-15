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معاون پرستاری وزارت بهداشت:

مردم‌محوری و خداباوری زیربنای حکمرانی در سلامت است

مردم‌محوری و خداباوری زیربنای حکمرانی در سلامت است
کد خبر : 1813851
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معاون پرستاری وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه خدمت به مردم، فلسفه وجودی نظام سلامت و حوزه پرستاری است، گفت: مردم‌محوری و خداباوری دو اصل بنیادین حکمرانی در دیدگاه های رهبر شهید بود و مدیران نظام سلامت باید با تکیه بر این دو اصل، پاسخگویی اجتماعی، ارتقای مهارت‌های مدیریتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را در مسیر بهبود خدمات سلامت دنبال کنند.

به گزارش ایلنا از وبدا، عباس عبادی در دومین اجلاس مدیران پرستاری مراکز درمانی سراسر کشور در تالار اجتماعات مرکز شهدای سلامت مشهد، با اشاره به مبانی فکری و مدیریتی در نظام سلامت، اظهار کرد: فلسفه فعالیت در حوزه پرستاری و نظام سلامت، خدمت صادقانه به مردم است و همه مسئولیت‌ها و سازمان‌ها برای ارائه خدمت به مردم شکل گرفته‌اند.

وی با استناد به بیانات رهبر شهید، مردم‌محوری را مهم‌ترین محور حکمرانی دانست و افزود: در منظومه فکری ایشان، «مردم» برجسته‌ترین کلیدواژه بود و بیش از ۴۵ هزار بار در سخنان ایشان مورد تاکید قرار گرفته است. این نگاه نشان می‌دهد که مدیران باید خود را خدمتگزار مردم بدانند و مسئولیت خود را در برابر آنان تعریف کنند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه مدل حکمرانی مطلوب بر دو پایه خداباوری و مردم‌محوری است، تصریح کرد: اعتماد به ظرفیت‌های مردم، مشارکت دادن آنان در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری، توجه همزمان به معیشت و معنویت جامعه، توسعه علم، تقویت توان داخلی، همبستگی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی اجتماعی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این رویکرد به شمار می‌رود.

عبادی همچنین با اشاره به اهداف برگزاری دومین اجلاس مدیران پرستاری مراکز درمانی کشور در مشهد، گفت: این اجلاس با هدف توانمندسازی مدیران پرستاری، ارتقای مهارت‌های مدیریتی، تقویت فرهنگ سازمانی، مدیریت تعارض، توجه به اخلاق حرفه‌ای، تبادل تجربیات و آشنایی با فناوری‌های نوین در ارائه خدمات پرستاری برگزار شده است.

وی بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در مدیریت و ارائه خدمات پرستاری را از ضرورت‌های امروز نظام سلامت دانست و تأکید کرد: مدیران پرستاری باید با به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های خود، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم کنند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان ابراز امیدواری کرد شرکت‌کنندگان علاوه بر بهره‌مندی از برنامه‌های علمی و انتقال تجربیات، از فضای معنوی مشهد مقدس و جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع) نیز بهره‌مند شوند و با انگیزه و انرژی مضاعف، آموخته‌های این اجلاس را در محیط‌های کاری خود به کار گرفته و به سایر همکاران خود نیز انتقال دهند.

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