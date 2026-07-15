معاون پرستاری وزارت بهداشت:
مردممحوری و خداباوری زیربنای حکمرانی در سلامت است
معاون پرستاری وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه خدمت به مردم، فلسفه وجودی نظام سلامت و حوزه پرستاری است، گفت: مردممحوری و خداباوری دو اصل بنیادین حکمرانی در دیدگاه های رهبر شهید بود و مدیران نظام سلامت باید با تکیه بر این دو اصل، پاسخگویی اجتماعی، ارتقای مهارتهای مدیریتی و بهرهگیری از فناوریهای نوین را در مسیر بهبود خدمات سلامت دنبال کنند.
وی با استناد به بیانات رهبر شهید، مردممحوری را مهمترین محور حکمرانی دانست و افزود: در منظومه فکری ایشان، «مردم» برجستهترین کلیدواژه بود و بیش از ۴۵ هزار بار در سخنان ایشان مورد تاکید قرار گرفته است. این نگاه نشان میدهد که مدیران باید خود را خدمتگزار مردم بدانند و مسئولیت خود را در برابر آنان تعریف کنند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه مدل حکمرانی مطلوب بر دو پایه خداباوری و مردممحوری است، تصریح کرد: اعتماد به ظرفیتهای مردم، مشارکت دادن آنان در تصمیمسازی و سیاستگذاری، توجه همزمان به معیشت و معنویت جامعه، توسعه علم، تقویت توان داخلی، همبستگی، مسئولیتپذیری و پاسخگویی اجتماعی از مهمترین مؤلفههای این رویکرد به شمار میرود.
عبادی همچنین با اشاره به اهداف برگزاری دومین اجلاس مدیران پرستاری مراکز درمانی کشور در مشهد، گفت: این اجلاس با هدف توانمندسازی مدیران پرستاری، ارتقای مهارتهای مدیریتی، تقویت فرهنگ سازمانی، مدیریت تعارض، توجه به اخلاق حرفهای، تبادل تجربیات و آشنایی با فناوریهای نوین در ارائه خدمات پرستاری برگزار شده است.
وی بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در مدیریت و ارائه خدمات پرستاری را از ضرورتهای امروز نظام سلامت دانست و تأکید کرد: مدیران پرستاری باید با بهروزرسانی دانش و مهارتهای خود، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم کنند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان ابراز امیدواری کرد شرکتکنندگان علاوه بر بهرهمندی از برنامههای علمی و انتقال تجربیات، از فضای معنوی مشهد مقدس و جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع) نیز بهرهمند شوند و با انگیزه و انرژی مضاعف، آموختههای این اجلاس را در محیطهای کاری خود به کار گرفته و به سایر همکاران خود نیز انتقال دهند.