سن ۶۴ شهید ۲ جنگ اخیر کمتر از ۶ سال بود
مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه تفاوتی در ارائه خدمات به خانواده شهدا وجود ندارد گفت: سن ۶۴ نفر از شهدا در جنگ تحمیلی دوم و سوم کمتر از ۶ سال بود.
به گزارش ایلنا، سید باقر سیدرضایی افزود: تاکنون از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ۳ هزار و ۵۱۴ مجوز دفن برای شهدای جنگ تحمیلی سوم در گلزارهای شهدا صادر شده است البته این امر به این معنا نیست که همه این افراد در سیستمهای بنیاد شهید به عنوان شهید ثبت شوند، چرا که لازمه فرآیند ثبت رعایت کردن قوانین و مقررات است.
مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: متناسب با نوع شهادت این عزیزان در مراجع مربوط، فرآیند احراز اولیه انجام میشود؛ برای مثال اگر نظامی هستند در یگانهای نظامی این فرآیند انجام میشود فرآیند احراز شهادت نیروهای مردمی نیز از طریق شورای تامین استانها صورت می گیرد پس از احراز، بنیاد شهید این عزیزان را در سیستم اداری و سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت میکند تا فرآیند خدمترسانی انجام شود.
به گزارش بنیاد شهید و امور ایثارگران، سید رضایی گفت: همه شهدای نظامی، مستخدم دولت و مردمی شامل دریافت خدمات یکسان هستند ، با توجه به اینکه سال ۱۴۰۴ فرآیند تامین اعتبار دچار مشکل بود، تصمیم دولت بر این شد که پرداخت حقوق شهدای مستخدمین و نظامی با توجه به اینکه بودجه آن در ابتدای سال در دستگاه مربوط دیده شده بود؛ از همان طریق پرداخت شود تا برای سال ۱۴۰۵ اعتبار ویژه آن در ساختار بنیاد شهید دیده شود.
وی خاطرنشان کرد: با اضافه شدن شهدای دیماه و با شروع جنگ تحمیلی سوم، تعداد شهدا بیشتر شد و اعتبارات بنیاد شهید از نظر هزینهکرد دستخوش اتفاقاتی شد که نیازمند توجه بیشتر است.