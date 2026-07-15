مجروحیت ۲۶۰ نفر در موج جنگافروزی جدید دشمن
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حساب ایکس خود از مجروح شدن ۲۶۰ نفر در موج جنگ افروزی جدید دشمن علیه کشورمان خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور در حساب ایکس خود نوشت: در موج جنگ افروزی جدید علیه ایران، تاکنون بیش از ۲۶۰ نفر مجروح شدند که ۳ نفر زن و ۶ نفر هم زیر ۱۸ سال هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه در میان شهدا، ۲ نفر خانم هستند.
کرمانپور نوشت: ۲۲۲ نفر از مجروحین، درمان و ترخیص شدند. برای سلامتی عزیزان بستری دعا کنیم.