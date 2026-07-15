به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور در حساب ایکس خود نوشت: در موج جنگ‌ افروزی⁩ جدید علیه ایران، تاکنون بیش از ۲۶۰ نفر مجروح شدند که ۳ نفر زن و ۶ نفر هم زیر ۱۸ سال هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه در میان شهدا، ۲ نفر خانم هستند.

کرمانپور نوشت: ۲۲۲ نفر از مجروحین، درمان و ترخیص شدند. برای سلامتی عزیزان بستری دعا کنیم.

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