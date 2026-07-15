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هواشناسی اعلام‌ کرد:

افزایش ۳ درجه‌ای دمای تهران

افزایش ۳ درجه‌ای دمای تهران
کد خبر : 1813755
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اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن اشاره به استمرار الگوی تابستانه در استان نسبت به افزایش دما تا ۳ درجه سانتیگراد هشدار داد.

 به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: از جمعه تا پایان دوشنبه (۲۶ تا ۲۹ تیرماه) ماندگاری توده هوای گرم در استان تهران موجب افزایش میانگین دمای هوا به‌طور متوسط بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس، افزایش محسوس دمای احساسی، افزایش تبخیر و تعرق، افزایش مصرف حامل‌های انرژی برق و آب، افزایش اشعه مضر خورشید (UV)، افزایش نیاز آبی انسان، گیاهان و جانوران، امکان گرمازدگی، احتمال رخداد آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی و مراتع، احتمال آسیب به خودروها و تجهیزات و تاسیسات حساس به دما می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت فردا (۲۵ تیرماه) صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با حداقل دمای ۲۸ و حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد و طی ‌جمعه (۲۶ تیرماه) صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشترین و کمترین دمای ۴۰ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

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